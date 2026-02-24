Tamara Pettinato con Edith Hermida al volver a Bendita: "Sabía que te ibas a quedar con todo"

"Vio luz y entró. La dejaron entrar, no sé como... Tamara Pettinato", introdujo Edith Hermida, actual conductora del programa de las noches de El 9, con humor, sobre el nuevo desembarco de quien fue su compañera de panel en el mismo programa y que se fue en medio del escándalo por las fotos íntimas que se filtraron de ella "beboteando" con el expresidente de la nación, Alberto Fernández.

"Sabía que te ibas a quedar con todo, te amo", lanzó, al aire Tamara, lo que generó la risa de Edith. "Yo siempre dije ´Edith se va quedar con todo eh´. Y yo voy a estar ahí cuando se quede con todo", agregó Pettinato, en una ironía directa a Beto Casella, su exjefe y recordado conductor del ciclo televisivo.

Y, sobre el final de la presentación "oficial", la propia Tamara se animó a "ubicar" a una de sus nuevas compañeras al aire planteándole que ella no era parte del programa cuando Pettinato integraba el programa de entretenimientos. Recordemos que la hija de Roberto, hermana de Felipe y de Homero se fue del ciclo en septiembre del 2024. "Las pruebas de que me echó las tengo yo. Nunca las quise mostrar porque soy vaga para hacer escándalo, me meto un poquito y después me bajo”, aseguró, la rubia.

BETO Y SU PEOR EXPERIENCIA CON PETTINATO

"Me parece que fue como mínimo desagradecida conmigo, no más que eso. Yo no me acuerdo un momento de más estrés... Ahora lo contamos, pero en el momento era tema de tapa de Clarín y yo con diez móviles esperándome a la salida de la radio y la tele tratando de hablar con todos y ni sabía lo que decirles", dijo Beto, en las últimas horas, sobre su excompañera, Tamara.

"Estaba tan estresado que de verdad me dio miedo que me influya en la salud. Digo: 'esto me va a ser mal a mí '. A mí me parece que yo actué noblemente y, es más, nunca se la echó. Ella renuncia, se da por despedida y jamás se despidió. Si estoy en el lugar de ella: 'che loco, gracias porque me parece que pusiste la cara '. A ella le pareció que no. Lo más lindo es que a los tres meses la tengo en el canal con programa propio, que está bien, que se gane la vida. Pero me pareció una historieta de locos. El canal me deja solo a la hora de toma de decisiones y a los tres meses la recontran".

"Nunca me la crucé más ni me interesa cruzarla, por ahí es una piba bárbara, pero a mí Tamara Pettinato me significó uno de las peores malasangre de mi historia. A mí no me hizo nada grave, sí me parece que podría haber valorado que entre el grupo la bancamos y yo como conductor tomé la decisión de no despedirla, de mantenerla en el panel", expresó, Casella.

"Si dice por ahí que la despedimos está mintiendo, te puedo mostrar los mensajes con ella, al contrario, se bancó en el peor momento... Por ahí se ofendió conmigo porque le pedí unos días. ¿Qué quería venir a opinar del lío de Flor de la V del día con el quilombo que tenía? Si era tapa de todos los diarios. Yo decidí manejarlo así, si había una forma mejor que alguien me lo diga, lo volvería a manejar igual, el quilombo lo trajo ella".