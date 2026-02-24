Cuánto midió y cómo se posicionó el debut de Gran Hermano Generación Dorada

A cargo de la conducción de Santiago Del Moro el comienzo del reality que promete extenderse por varios meses, fue todo un éxito. Arrancó liderando la franja nocturna con unos elevados más de 17 puntos de rating. La apertura del ciclo y el ingreso de los primeros participantes a la casa más famosa del país, con la estelar presencia de Andrea Del Boca, mantuvo a la audiencia súper atenta.

Y aunque, durante el transcurso de la noche los números bajaron a un 16, 3, logró reposicionarse rápidamente arriba de los 17. Incluso, consiguiendo su pico más alto en 17,4, todo un logro en los tiempos que corren en la tevé abierta donde con tanta oferta en plataformas, la gente -sobre todo la juventud- se alejó de la pantalla chica.

Eso sí, vale destacar que el programa que antecedió a GH en su nueva versión fue Masterchef Celebrity, el formato culinario liderado por Wanda Nara que se mantuvo cercano a los 19 puntos, convirtiendo sin dudas en el éxito de la tevé. Recordemos que el certamen de ollas y sartenes termina en los primeros días de marzo.

LA ESTRATEGIA DE EL 13 PARA ENFRENTAR A TELEFE

Si bien Santiago y Guido Kazcka son amigos, comparten el aire de la misma radio y, de alguna forma, también son "socios televisivos" ya que, Kuarzo, la productora que hace Gran Hermano tiene a Guido como uno de sus directivos, también los enfrenta la competencia nocturna. Porque para el próximo 9 de marzo Kaczka planea su nuevo desembarco en las noches de El 13.

Conocedor como pocos de programas para la familia, esta vez Guido estará al frente de un ciclo de música que contará con jurados de lujos, entre ellos Abel Pintos, una de las caras más conocidas de la música popular. De esa forma, planea hacerle "frente" al éxito con el que arrancó la competencia de Del Moro.