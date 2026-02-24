MasterChef Celebrity: Andy se llevó la música a otra parte

El músico realizó un tataki de wagyu con guarnición de vegetales y al que llamó “menos es más”, pero al momento de la degustación, tanto Andy y Damián Betular recordaron lo que pasó cuando el jurado pasó por su estación, afirmando que tenía “un pétalo de cebolla hermoso” pero que se lo comió pensando que no les iba a gustar.

En la devolución, el chef pastelero sostuvo que la carne estaba cortada de manera muy grande y que se notó que “el calor no llegó al centro”. "Estéticamente me gusta, falta sabor” fue su conclusión.

Los tres jurados deliberaron en el restaurante y finalmente fue Germán Martitegui el encargado de romper el hielo con una frase demoledora “Yo pensé que los platos nos iban a sorprender para bien y terminó siendo sorpresa para mal”. Por su parte, Donato de Santis redobló la apuesta y aseguró que “no había grandes platos” y lamentó que “no iban a poder eliminar a todos”.

Andy Chango fue llamado al frente junto con La Joaqui y Leandro “El Chino” Leunis, para recibir la comunicación del chef italiano, que les reveló que músico era el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity. “Llegó la hora” dijo y se dio a sí mismo el famoso “beso de la muerte” que tantas veces les entregó a sus compañeros.

Donato de Santis valoró cómo el músico fue creciendo a lo largo del programa, mientras que Damián Betular valoró “la acidez perfecta” que supo darle a la cocina, mientras que Germán Martitegui le dijo “Es difícil despedirte. Se van a extrañar tus silencios, la inteligencia y el humor ácido. Creo que te gustaba más comer que cocinar, pero vimos cómo fuiste entusiasmándote con el programa”.

Wanda Nara le elogió a Andy su largo recorrido en la competencia culinaria -llegó al programa 90- y destacó en cómo él enseñó a hacer las cosas “a paso lento” dándole “valor a las pequeñas cosas”.

El músico reveló que le tomó mucho cariño a todos en Masterchef Celebrity, y confesó que nunca creyó que iba a llegar a hacer amigos durante su experiencia en el programa de Telefe.