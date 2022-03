"Iván iba a ser un reemplazo en un principio mientras Gerardo se reponía de su salud y así poder arrancar con el programa ahora en marzo. Se estimaba que fuese algo temporario haciéndole el soporte a Gerardo. Pero el contexto cambió cuando Gerardo fallece", informaron desde Telefe.

image.png Telefe explicó por qué Iván de Pineda no estará en La Peña de Morfi

"No es que Iván se baja de la conducción. En realidad como él ya tiene dos proyectos con el canal, Pasapalabra los fines de semana y un ciclo de viajes para más adelante, él no puede asumir la responsabilidad de hacer la conducción durante todo el año. Es simplemente por eso y no por las versiones que circularon", sostuvieron desde el canal.

Por otro lado, cuando se consultó qué pasará con la continuidad del programa, dijeron: "La peña de morfi este domingo no saldrá, pero volverá el otro domingo cuando ya se confirme quién será el nuevo conductor".