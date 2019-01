El hit llega luego de ‘Free Yourself’, que fue lanzado a fines del 2018.

MAH en vivo

En 2015, el dúo legendario -formado por Tow Rowlands y Ed Simons- lanzó el álbum nominado para los Grammys, Born In The Echoes, con la colaboración de artistas como Q-Tip, St. Vincent y Beck, con videos del ganador del Oscar Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Science of Sleep, The Green Hornet) y el dúo ganador de premios Dom&NIc (Oasis, David Bowie & Trent Reznor, Supergrass), además de experimentar con la realidad virtual con Chris Milk.

Según Pitchfork, Born In The Echoes es “una de las mejores canciones pop que el dúo ha hecho jamás”, mientras que NME la declaró “una destacada reinvención del sonido de The Chemical Brothers”.

ADEMÁS:

Cabe destacar que The Chemical Brothers vendió más de 12 millones de álbumes y 6 millones de singles en todo el mundo. Además, 6 de sus discos fueron número 1 en el Reino Unido y se consagraron como el primer espectáculo de música electrónica en recibir un Grammy, ganando en la categoría de Mejor Espectáculo de Rock Instrumental con “Block Rockin´ Beats”, el primero de sus cuatro premios.