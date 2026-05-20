Actores argentinos lanzaron una campaña para exigir límites al uso de la IA

La campaña

La campaña comenzó a difundirse en redes sociales mediante una serie de videos donde los artistas advierten sobre los riesgos de manipulación digital y el impacto laboral que podría generar la IA en la actividad artística. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, remarcan los actores en una de las piezas audiovisuales difundidas por la entidad.

El objetivo principal de Actores es impulsar un debate público sobre derechos de imagen, consentimiento digital y transparencia frente al público.

Embed “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo.”



Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial.



Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 20, 2026

"Hola, sabés quién soy yo. Pero, ¿estás seguro de que soy yo?", planteó Ricardo Darín en el inicio del video. En la misma línea, Gustavo Garzón advirtió: "Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado".

"Mi imagen es mía. Nadie puede usarla sin mi permiso", expresó Diego Gentile en su intervención. A su vez, Marina Bellati remarcó el valor profesional de estos recursos al señalar: "Mi imagen, mis expresiones y mi voz, son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan".

En otro tramo del video, Ricardo Darín sumó: "Tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño", sostuvo.

Marina Bellati completó la idea al remarcar que "en todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo".

El cierre del mensaje volvió a insistir en la necesidad de regulación. "Regulemos el uso de la inteligencia artificial", concluyó Ricardo Darín en el spot.