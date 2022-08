Tini Stoessel acompañó a la hija de De Paul a la cancha

La imagen la publicó la cuenta de Instagram @tinirodrispain, una página de un fan dedicada a Tini y Rodrigo. La foto se las compartió una seguidora que captó a la artista de 25 años en un partido con Francesca en su falda.

L7ALXTAIBZBETDBHNEDL6VQFHQ.webp

Según se supo, los hijos de De Paul (Francesca, de tres años y Bautista, de un año) viajaron a España con su mamá hace algunos días, para ver a su papá. Así que Camila Homs aprovechó para viajar unos días sola con su novio mientras los pequeños quedaban al cuidado de Rodrigo.

"Me voy para que los chicos puedan ver a su padre, y voy acompañada porque me voy unos días de vacaciones también2, declaró la modelo en Intrusos. ¿Cuál será su reacción al ver a su hija con la novia de su ex?