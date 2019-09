Todos los especialistas coincidían en que Game of Thrones iba a ser la gran protagonista de la noche, ya que, no en vano, había obtenido 47 premios Emmy sumando sus anteriores temporadas. Por eso, y en una suerte de réplica a la entrega de premios Oscar de 2004 cuando la última entrega de El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings Return of the King) acaparó casi todas las categorías como una valoración global de la trilogía, la última temporada de la serie se hizo con 12 estatuillas, 10 de ellas referentes a las categorías técnicas, que se entregaron la semana pasada.

Las otras dos fueron para Peter Dinklage como mejor actor de reparto por su papel del locuaz e inteligente Tyrion Lannister y para el ciclo como “mejor drama”. "Me considero tan afortunado de integrar una comunidad que no es más que tolerancia y diversidad... porque en ningún otro lugar podría estar parado en un escenario como este", dijo Dinklage.

"Estos últimos 10 años han sido los mejores de nuestras vidas, para todos los que trabajaron con nosotros en esto, no puedo creer que terminamos, no puedo creer que lo que hicimos todos juntos se acabó. Nunca volveremos a ver algo así", dijo David Benioff, uno de los creadores de la ya legendaria serie junto a DB Weiss.

Por otra parte, Ozark, de Netflix, tuvo dos triunfos: Jason Bateman como director y Julia Garner, que competía como actriz de reparto contra cuatro integrantes del elenco de "GOT".

HBO falló por poco en su búsqueda de la triada perfecta de mejor drama-comedia-miniserie. Ganó con Game of Thrones y Chernobyl sobre el desastre nuclear soviético en 1986. Pero la cadena se quedó corta en la comedia tras la caída de la sátira política Veep, a la que se impuso sorpresivamente Fleabag, de BBC America que también terminó este año.

“Fleabag comenzó como un monólogo en el festival de Edimburgo en 2014, ha sido absolutamente loco", celebró Phoebe WallerBridge, que ganó como mejor guionista y actriz principal, por encima de Julia Louis-Dreyfus, la protagonista de Veep y ocho veces ganadora del Emmy. "Es realmente maravilloso saber que una mujer sucia, pervertida y enfadada puede llegar a los Emmys", añadió la creadora, que el año pasado se fue sin premios.

The Marvelous Mrs. Maisel, sobre una ama de casa de los años 50 que termina convertida en comediante de stand-up, se llevó los dos primeros premios de la noche: actor y actriz de reparto para Tony Shalhoub y Alex Borstein, quien también ganó el año pasado.

"Quiero dedicar esto a la fuerza de una mujer (...) a todas las mujeres del elenco y del equipo, a mi madre, a mi abuela, que son inmigrantes, sobrevivientes del Holocausto", dijo Borstein.

Todos los ganadores

Serie de drama: Game of Thrones

Serie de comedia: Fleabag

Actor, serie de comedia: Bill Hader, Barry

Actriz, serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Actor, serie de drama: Billy Porter, Pose

Actriz, serie de drama: Jodie Comer, Killing Eve

Dirección, serie de drama: Jason Bateman, Ozark

Actor de reparto, serie de drama: Peter Dinklage, Game of Thrones

Actriz de reparto, serie de drama: Julia Garner, Ozark

Actor de reparto, serie de comedia: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Actriz de reparto, serie de comedia: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel.

Guion, serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Reality de competencia: RuPaul's Drag Race

Serie limitada: Chernobyl

Actor, serie limitada o película: Jharrel Jerome, When They See Us

Actriz de reparto, serie limitada o película: Patricia Arquette, The Act

Actor de reparto, serie limitada o película: Ben Whishaw, A Very English Scandal

Actriz, serie limitada o película: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Guion serie limitada: Craig Mazin, Chernobyl

Película para televisión: Black Mirror: Bandersnatch

Guion, serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Serie de variedades y comedia: Saturday Night Live

Serie de variedades y tertulia: Last Week Tonight with John Oliver