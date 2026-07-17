Tomás Dente demandará a su hermano Fer Dente tras las acusaciones de abuso sexual

Tomás Dente anunció que demandará a Fernando Dente por las insinuaciones sobre un supuesto abuso intrafamiliar y lo acusó de difamarlo con "narrativas falaces".
Tras una fuerte disputa familiar que quedó expuesta públicamente, el conductor Tomás Dente anunció que iniciará acciones legales contra su hermano y actor Fernando Dente, luego de que, según afirmó, insinuara falsas acusaciones de abuso sexual en su contra.
Durante un descargo realizado en LAM (América TV), el periodista rechazó de manera categórica las versiones sobre un supuesto episodio de abuso intrafamiliar y responsabilizó a Fernando por sus declaraciones, al considerar que fueron ambiguas y alimentaron los rumores. Además, afirma no reconocerlo como su haermano.
"Lo voy a demandar porque esto tiene un límite. El protagonista de esta historia soy yo y lo voy a demandar. Estaba cansado de escuchar que se decía que yo había esparcido ese rumor. No miento, no pongo cara de nene bueno ni empiezo a inventar cosas", sostuvo.
Luego profundizó su postura y apuntó directamente contra el actor: "No voy a permitir que un pendejo irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué. Quería cruzarlo al aire directamente para que explique, que dé detalles de lo que acaba de decir, porque si no respondés, estás abriendo la puerta a un montón de especulaciones. Yo jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?", expresó visiblemente indignado.
Durante todo su descargo Tomás evitó referirse a Fernando como su hermano."No es mi hermano, es un mentiroso y miente en todo. Se hace el pelotud desviando las respuestas, como lo hizo él. ¿Estamos todos locos? Ni siquiera me cambiaba delante de él por una cuestión de respeto. ¿Qué carajo dice?", lanzó.
Para el conductor, el conflicto familiar que mantienen desde hace años llegó a un punto de no retorno. "Nos podemos pelear, decir de todo, te puedo putear, pero esto no, chicos. No voy a soportar que caiga sobre mi persona una ambigüedad de una persona que lo único que hace es construir narrativas falaces. Siempre hace lo mismo: pone cara de buenito y te clava la estaca por detrás. Me las va a pagar y se lo va a tener que explicar a un juez", afirmó.
Además, sostuvo que los problemas entre ambos comenzaron cuando eran niños: "Desde chico me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que era un engreído, que nos miraba desde arriba", recordó.
Finalmente, reiteró que avanzará con la demanda judicial y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias: "Ahora sí me va a conocer este pendejo, porque no voy a parar. ¿Cómo va a decir lo que dijo? Jamás en mi vida se me pasó por la cabeza tocar a un hermano", manifestó.
Antes de concluir su descargo, dejó un último y contundente mensaje dirigido a Fernando: "Es demoníaco, un sorete. Se merece lo peor".
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