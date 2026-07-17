Tomás Dente demandará a su hermano Fer Dente tras las acusaciones de abuso sexual

Durante todo su descargo Tomás evitó referirse a Fernando como su hermano."No es mi hermano, es un mentiroso y miente en todo. Se hace el pelotud desviando las respuestas, como lo hizo él. ¿Estamos todos locos? Ni siquiera me cambiaba delante de él por una cuestión de respeto. ¿Qué carajo dice?", lanzó.

Para el conductor, el conflicto familiar que mantienen desde hace años llegó a un punto de no retorno. "Nos podemos pelear, decir de todo, te puedo putear, pero esto no, chicos. No voy a soportar que caiga sobre mi persona una ambigüedad de una persona que lo único que hace es construir narrativas falaces. Siempre hace lo mismo: pone cara de buenito y te clava la estaca por detrás. Me las va a pagar y se lo va a tener que explicar a un juez", afirmó.

Además, sostuvo que los problemas entre ambos comenzaron cuando eran niños: "Desde chico me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que era un engreído, que nos miraba desde arriba", recordó.

Finalmente, reiteró que avanzará con la demanda judicial y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias: "Ahora sí me va a conocer este pendejo, porque no voy a parar. ¿Cómo va a decir lo que dijo? Jamás en mi vida se me pasó por la cabeza tocar a un hermano", manifestó.

Antes de concluir su descargo, dejó un último y contundente mensaje dirigido a Fernando: "Es demoníaco, un sorete. Se merece lo peor".