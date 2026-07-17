El Topo Gigio también hincha por Argentina: la reacción del mítico juguete, en la previa a la final

El mítico muñeco italiano sorprendió con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que llegó a lo más profundo del corazón de los argentinos.
El Topo Gigo se puso la camiseta Argentina. En una viral publicación en redes sociales, el muñeco de todos los tiempos, sorprendió al mostrarse en un publicación en redes sociales junto a la imágenes de uno de los jugadores de la Selección Nacional, luego de la derrota del equipo local contra Inglaterra, y en la previa de la disputa que podría consagrar a La Scaloneta, como campeón del mundo.
El volante del Chelsea, el renombrado club inglés, tras convertir un destacado gol que nos abrió las puertas a la final del próximo domingo, a media tarde, se llevó las manos a las orejas, arengando a escuchar los gritos y las reacciones del público presente, Y, claro, como no podía ser de otra manera, el pueblo reconoció rápidamente la gesticulación asociada, nada más ni nada menos, que al clásico juguete Topo Gigo.
Si bien la reacción de Enzo, en el campo de juego, tras lograr que la redonda entre en el arco del equipo contrario es asociada a Juan Román Riquelme, en este caso reavivó su presencia con Fernández. Y el posteo que el Topo hizo en su cuenta oficial de Instagram, rápidamente se llenó de comentarios y de like, no sólo de argentinos sino de hinchas de toda parte del planeta.
“¡Amigos!, ¿ustedes también vieron ayer el partido entre Inglaterra y Argentina?”, preguntó el personaje de animación en su publicación de IG, según se lee en el posteo original, escrito en idioma italiano. “¿Y, por casualidad, el festejo del futbolista Fernández no les hace acordar a alguien?”, continuó, preguntándole a sus miles de seguidores. La respuesta llegó en el siguiente renglón, sin suspenso: “¡Exacto, a mi amigo Riquelme! ¡Y esas son justamente mis orejitas!”.
El cierre de la publicación en el muro que queda para siempre, fue un saludo directo a los argentinos. “¡Felicitaciones a Argentina por la victoria de ayer y ahora… todos los ojos puestos en la final! ¡Ya me tiemblan los bigotes de la emoción!”, escribió con simpatía, el Topo Gigio.
"Como vos nos mandabas a dormir !!!!!! así hizo Enzo con Inglaterra hermoso Topo Gigio", "A la camita, Inglaterra", "Si si , sos vos topo !!! te amamos en Argentina, gracias por el apoyo", "SOS Argentino de Corazón!! Te amamos mucho dejaste huellas para siempre en nuestras infancias!!", "Soy Argentina y te amo topo Gigio!!! Acompañaste toda mi infancia y hoy trato de mostrar ese legado a mis hijos!!!", son algunos de los mensajes que la gente, dejó en respuesta al posteo.
comentar