El Topo Gigio también hincha por Argentina: la reacción del mítico juguete, en la previa a la final

El posteo de Topo Gigio oficial, en su cuenta de Instagram, con el gesto de Enzo Fernández, al convertir su gol, en el partido contra Inglaterra.

UN TOPO ARGENTINO

El cierre de la publicación en el muro que queda para siempre, fue un saludo directo a los argentinos. “¡Felicitaciones a Argentina por la victoria de ayer y ahora… todos los ojos puestos en la final! ¡Ya me tiemblan los bigotes de la emoción!”, escribió con simpatía, el Topo Gigio.

"Como vos nos mandabas a dormir !!!!!! así hizo Enzo con Inglaterra hermoso Topo Gigio", "A la camita, Inglaterra", "Si si , sos vos topo !!! te amamos en Argentina, gracias por el apoyo", "SOS Argentino de Corazón!! Te amamos mucho dejaste huellas para siempre en nuestras infancias!!", "Soy Argentina y te amo topo Gigio!!! Acompañaste toda mi infancia y hoy trato de mostrar ese legado a mis hijos!!!", son algunos de los mensajes que la gente, dejó en respuesta al posteo.