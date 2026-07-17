Claudia Villafañe apareció en tele con el icónico tapado de piel que le regaló Diego Maradona

La exmujer del crack se mostró con una pieza de lujo que él le regaló: "Se dio cuenta que no era el que me gustaba y después me compró este”.
A pocos días de la gran final del Mundial 2026, en el que la Selección Argentina enfrentará a la española, Claudia Villafañe irrumpió en tevé con el tapado de la foto viral que recorre las redes sociales. Se trata de una pieza de piel natural, nada de sintéticos, que el exídolo deportivo y su marido, por entonces, Diego Maradona, le compró. "Lo modernicé".
"Nosotros fuimos invitados a un desfile en Milán. No me acuerdo la marca de la peletería, pero era una peletería que nos había invitado al desfile. Fuimos porque me querían regalar un tapado. Pasaron un montón de tapados espectaculares, divinos, pero este fue el que... ¿viste cuando le ponés el ojo?”, empezó a recordar, Claudia.
"Ellos me regalaron un tapado que no era este. Y cuando me vienen con el obsequio, se ve que Diego me vio la cara. Se dio cuenta que no era el que me gustaba y después me compró este”, contó Villafañe, en La cocina rebelde, programa culinario en el que participa todas las semanas, en las tardes de El 13.
Acto seguido, Jimena Monteverde, conductora del programa, hizo referencia al gesto que Claudia tiene en la foto, en que a a fines de los ochenta lució el tapado, acompañada por Diego. "Es que yo no puse nunca esa cara. No sé quién sacó esa foto. Cuando yo veo esa foto que me mandan, dije ‘¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esa cara?’", planteó la mamá de Dalma y de Gianinna, al aire.
En esa época, los tapados de piel natural estaban permitidos usarlos. De hecho, valían tan caros como podía llegar a resultar un departamento y significaban toda una adquisición de valor, como también eran las joyas. Es decir, para agasajar a una mujer, la prenda de vestir y los accesorios para lucir, eran regalos súper costosos.
"Me doy cuenta que reformé el tapado porque le saqué el cuello y manga también. Yo lo modernicé. Es divino, chicos. No pesa”, describió Villafañe, mientras desfiló el exclusivo recuerdo que le quedó de su época dorada con Maradona, a días de haber lucido la camiseta que el "diez" usó en su mundial del 86.
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