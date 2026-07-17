Claudia Villafañe apareció en tele con el icónico tapado de piel que le regaló Diego Maradona

LOS CAMBIOS DEL TAPADO

En esa época, los tapados de piel natural estaban permitidos usarlos. De hecho, valían tan caros como podía llegar a resultar un departamento y significaban toda una adquisición de valor, como también eran las joyas. Es decir, para agasajar a una mujer, la prenda de vestir y los accesorios para lucir, eran regalos súper costosos.

"Me doy cuenta que reformé el tapado porque le saqué el cuello y manga también. Yo lo modernicé. Es divino, chicos. No pesa”, describió Villafañe, mientras desfiló el exclusivo recuerdo que le quedó de su época dorada con Maradona, a días de haber lucido la camiseta que el "diez" usó en su mundial del 86.