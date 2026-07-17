Mirtha Legrand ya tiene lista su mesaza

Además, dirán presente en la mesaza de "La Chiqui", el humorista y actor uruguayo Pichu Straneo que está atravesando en un excelente presente artístico siendo uno de los protagonistas del musical "Anastasia" -en el Teatro Astral-, donde interpreta a Vlad, y aportando su cuota de humor en el programa "La Peña de Morfi" en Telefe; y la modelo, actriz y panelista Ximena Capristo con un momento de gran visibilidad mediática a raiz de su trabajo en el programa "SQP - Sálvese Quien Pueda", que conduce Yanina Latorre por América TV.