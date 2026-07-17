Mirtha Legrand ya tiene lista su mesaza

Cuatro invitados vinculados al mundo del espectáculo y el periodismo estarán sentados a la tradicional mesa de la legendaria conductora argentina.
Este sábado 18 de julio a las 21:30 hs por El Trece, Mirtha Legrand volverá a reunir a cuatro de figuras destacadas del espectáculo en su tradicional “mesaza”.
Los invitados a "La Noche de Mirtha" serán el reconocido coreógrafo, director y productor teatral Flavio Mendoza quien en los últimos años presentó exitosos espectáculos como "Una Mágica Navidad" y que sigue apostando a grandes producciones musicales, la periodista y conductora María Belén Ludueña que atraviesa un gran momento personal con su reciente maternidad de Vito -hijo con Jorge Macri -nacido el 30 de abril-, que continúa activa en medios digitales, en coberturas políticas y de espectáculos.
Además, dirán presente en la mesaza de "La Chiqui", el humorista y actor uruguayo Pichu Straneo que está atravesando en un excelente presente artístico siendo uno de los protagonistas del musical "Anastasia" -en el Teatro Astral-, donde interpreta a Vlad, y aportando su cuota de humor en el programa "La Peña de Morfi" en Telefe; y la modelo, actriz y panelista Ximena Capristo con un momento de gran visibilidad mediática a raiz de su trabajo en el programa "SQP - Sálvese Quien Pueda", que conduce Yanina Latorre por América TV.
La mesa promete ser dinámica, entretenida, llena anécdotas y con el sello inconfundible de Mirtha Legrand, quien a sus 99 años sigue siendo la gran diva de la televisión argentina.
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