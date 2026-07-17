Servian El Circo presenta "El Origen Mágico"

Una revolucionaria fusión de teatro y circo realizada para toda la familia, contando una historia de sueños, coraje y magia que se hizo realidad.
Servian El Circo, la compañía circense más prestigiosa del país, anuncia el lanzamiento de su nueva y revolucionaria producción, se trata de “El Origen Mágico”, un espectáculo totalmente renovado que por primera vez integra una narrativa teatral profunda con la destreza del circo tradicional.
Bajo la dirección general de Cristian Servian, la dirección artística de Ginett Servian y coreografías de Franco Rau, esta propuesta invita a las familias a vivir una experiencia única frente al Tortugas Open Mall (Panamericana ramal Pilar Oeste).
“El Origen Mágico” invita al público a viajar al origen de la magia. Una propuesta artística que narra la historia de Jorge Servian, su fundador, y de un sueño que comenzó siendo pequeño, casi imposible, pero que con amor, dedicación y esfuerzo logró convertirse en uno de los espectáculos circenses más prestigiosos del país.
Por primera vez, el despliegue de acrobacias y efectos visuales está al servicio de una historia: la de este niño que llegó a la Argentina con el sueño de construir un legado y llevar alegría a cada rincón del país. Es un relato de sueños, coraje y perseverancia que demuestra que, con amor y esfuerzo, lo imposible se hace realidad.
Si bien la propuesta tiene un tono teatral y cinematográfico, el show mantiene intacta la esencia pura del circo. El público podrá disfrutar de los números más impactantes que han hecho grande a esta familia, incluyendo la adrenalina del globo de la muerte con 5 motociclistas desafiando las leyes de la gravedad, la gracia de los trapecistas y la precisión de los equilibristas, todo enmarcado en una puesta en escena de vanguardia y podrá vivir el recorrido emocional del artista que soñó con levantar su propio circo… y lo logró.
Este es un espectáculo diseñado para todas las edades: desde los más pequeños que se asombrarán con la magia, hasta jóvenes y adultos que se conmoverán con la historia y la calidad técnica del show. Porque esta es una historia real, una historia que demuestra que cuando se trabaja con el corazón, los sueños se alcanzan. Así nació Servian El Circo, con el deseo de llevar alegría, asombro y emoción a niños y adultos de cada rincón del país.
Es una de las compañías circenses más prestigiosas de la Argentina, continúa consolidando su legado artístico a través de espectáculos que combinan tecnología, danza, acrobacia y emoción. Con más de cinco generaciones dedicadas al arte del circo, la familia Servian ha logrado llevar su propuesta a todo el país, convirtiéndose en un referente de innovación y excelencia. Con cada nueva temporada, Servian el Circo reafirma su compromiso con ofrecer experiencias únicas para toda la familia, manteniendo vivo el espíritu del circo argentino.
SERVIAN EL CIRCO - “El Origen Mágico”
comentar