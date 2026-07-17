Servian El Circo presenta "El Origen Mágico"

Si bien la propuesta tiene un tono teatral y cinematográfico, el show mantiene intacta la esencia pura del circo. El público podrá disfrutar de los números más impactantes que han hecho grande a esta familia, incluyendo la adrenalina del globo de la muerte con 5 motociclistas desafiando las leyes de la gravedad, la gracia de los trapecistas y la precisión de los equilibristas, todo enmarcado en una puesta en escena de vanguardia y podrá vivir el recorrido emocional del artista que soñó con levantar su propio circo… y lo logró.

Este es un espectáculo diseñado para todas las edades: desde los más pequeños que se asombrarán con la magia, hasta jóvenes y adultos que se conmoverán con la historia y la calidad técnica del show. Porque esta es una historia real, una historia que demuestra que cuando se trabaja con el corazón, los sueños se alcanzan. Así nació Servian El Circo, con el deseo de llevar alegría, asombro y emoción a niños y adultos de cada rincón del país.

Es una de las compañías circenses más prestigiosas de la Argentina, continúa consolidando su legado artístico a través de espectáculos que combinan tecnología, danza, acrobacia y emoción. Con más de cinco generaciones dedicadas al arte del circo, la familia Servian ha logrado llevar su propuesta a todo el país, convirtiéndose en un referente de innovación y excelencia. Con cada nueva temporada, Servian el Circo reafirma su compromiso con ofrecer experiencias únicas para toda la familia, manteniendo vivo el espíritu del circo argentino.

SERVIAN EL CIRCO - “El Origen Mágico”

Gran Carpa Castillo ubicada frente a Tortugas Open Mall (Panamericana ramal Pilar Oeste)

Funciones: Viernes 17 de julio a las 18 y desde el sábado 18 de julio al 02 de agosto, todos los días a las 15:00 y 18:00

Las entradas ya están disponibles de forma online a través de www.serviantickets.com