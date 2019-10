"Quiero contarles veinte años de mi vida. Durante todo ese tiempo vieron a una mujer que iba y venía, que trabajaba hasta el desmayo, que rió y que lloró, a veces entera, otras desestabilizada. Y ya es hora de decir la verdad", contó la actriz. Y luego dijo: "Desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes. He firmado papeles que me mostraban, hubo 'arreglos' nunca arreglados y postergaciones sostenidas", agregó.

En medio de esa disputa familiar, quien habló fue Toto, el único hijo en común de la emblemática pareja de actores. Lo hizo en el ciclo Modo Sábado, que va por Nacional AM 870 y es conducido por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek. "Nunca fue un problema para mí que mis papás sean famosos, entonces yo nunca pensé qué hubiera sido yo si ellos no lo eran", comentó Tomás, quien este año forma parte del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza, en el papel de Julián Salinas. "Nunca me cargaron ninguna mochila por ser 'el hijo de'. Por suerte, yo me siento muy confiado y relajado. No me dejo llevar por las cosas que se dicen todo el tiempo. Eso me lo paso por zonas que no da decir en radio", manifestó Toto.

En otro tramo de la nota, yendo puntualmente al conflicto que viven sus padres, Tomás evitó tomar partido pero dejó clara cuál es su postura respecto a lo sucedido esta semana. "Son cosas de matrimonio... Lo único que me une a todo esto es que soy hijo de los dos. Yo cumplo mi rol. Si tienen problemas ya lo arreglarán", advirtió.

El hijo de la pareja se mostró muy adulto a la hora de hablar de como fue su educación y de cómo llevó todo el conflicto y la separación. "Ellos siempre intentaron no ponerme en el medio. Es difícil pero son dos adultos y saben que yo no tengo nada que ver. Nunca me sentí tironeado", agregó.

En sus dichos, Toto deja claro que no juzga la decisión de Araceli: "Mi mamá es una persona que puede hacer lo que quiera, los dos tienen criterios distintos y yo soy super consciente", cerró el joven, con mucha madurez. Sin dudas que el divorcio entre Araceli y Suar traerá mucha polémica.

Ya vienen desde hace años en un tire y afloje que también llegó a tener como protagonista a la actual pareja de Araceli, Fabián Mazzei, y a Griselda Siciliani, quien en ese momento estaba con Suar. Al menos esta guerra, por lo que parece, no alcanza a los hijos.

