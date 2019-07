"Mi logro académico alcanzó su punto máximo en una correccional", dijo en broma al comienzo de su discurso para atrapar a la audiencia. Pero segundos más tarde, el neoyorquino se puso serio.

Según sus palabras, esta iniciativa ecologista podría limpiar la Tierra en menos de diez años. "Con la ayuda de la robótica y la nanotecnología, podríamos limpiar el planeta de una manera significativa, si no por completo", afirmó. Y para lograrlo, el actor afirmó que implementará las mismas herramientas que su más célebre interpretación: robótica, inteligencia artificial y nanotecnología.

"Interpreté a un personaje interesante e icónico durante 11 años, Tony Stark, y lo que me gustaba de él era que había pasado de ser alguien sin alma que se aprovecha de la guerra a ser un hombre dispuesto a sacrificarse por el bien de la comunidad", señaló.

Esta idea surgió después que Downey se reuniera con científicos que aseguraban que eliminar la contaminación no era una utopía. A pesar del conocimiento que apoyaba esa afirmación, esos "intelectuales inteligentes", así los denominó durante su speech, no creían que se pudiera llevar a cabo en el contexto actual. La burocracia y la falta de colaboración entre distintas naciones, serían sus máximos impedimentos. Pero esos escollos no espantaron al tipo que se enfrentó a Thanos: él decidió poner en marcha la iniciativa y liderar el proyecto para que se ponga en marcha de manera oficial en 2020.

Ahora mismo, la organización cuenta con especialistas a quienes los internautas (y los inversores, por supuesto) ya pueden conocer en su sitio oficial. Y es que, para ser un héroe real, Downey no necesitará una armadura para salvar el mundo, pero sí los millones de dólares de Tony Stark.

ADEMÁS:

A 55 años del nacimiento de Pink Floyd, sus discos rankeados del peor al mejor

Stranger Things: cinco elementos tomados de la literatura y el cine fantástico