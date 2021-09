Un mechón de pelo de Elvis Presley se vendió en U$s 72.500

La casa de subastas Kruse GWS Auctions, con sede en Los Ángeles, compartió una documentación como certificación de la venta del cabello del Rey del Rock & Roll.

Homer Gilleland, el peluquero personal de Elvis Presley durante más de dos décadas, fue quien guardó el cabello del artista en varias ocasiones, en una bolsa de plástico y los conservó hasta que se los regaló a Thomas Morgan, un amigo personal de ambos.

La documentación también incluyó pasajes en avión de Gilleland de cuando Elvis se lo llevó en las giras para que le corte el pelo, más un certificado de autenticidad firmado por John Reznikoff de University Archives, una empresa especializada en la recolección de cabello.

En la misma subasta se vendió el traje que el artista usó durante su actuación en el Madison Square Garden de 1972, en un poco más de un millón de euros.

Un canal de streaming especialmente dedicado a la figura y arte de Elvis Presley, resultado del convenio entre la compañía audiovisual Cinedigm y los herederos del Rey del rock and roll, iniciará transmisiones el año próximo.

Según informaron medios especializados estadounidenses, el canal se llamará The Elvis Presley Channel y podrá verse en principio en Estados Unidos y Canadá de forma gratuita con publicidades.

A través de dispositivos y plataformas como Amazon, Samsung, Pluto TV, Roku o Hulu, el canal emitirá material de archivo, documentales, especiales y contenido musical de otros artistas.

Entre otros, podrán verse el especial “Singer Presents… Elvis” (1968) -también llamado “The ’68 Comeback Special”-, de Steve Binder; “Elvis Aloha from Hawaii Via Satellite” (1973) de Marty Pasetta; y el filme “Elvis by the Presleys” (2005), de Rob Klug.

El canal también mostrará rarezas de los archivos Graceland, con algunos de los artículos más llamativos de la colección que perteneciera a Elvis.