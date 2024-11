Valentina Cervantes rompió el silencio y confirmó su separación de Enzo Fernández

image.png

“Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”, empezó diciendo la madre de Olivia y Benjamín.

Por último, desmintió los rumores de conflicto que habían circulado, resaltando la buena relación que mantiene con el actual futbolista del Chelsea: “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Las versiones sobre una posible crisis entre la pareja habían comenzado a circular tras la emisión del programa LAM (América). La periodista Juli Argenta contó que "es una relación de 6 años, se conocieron a los 18 años, son muy jovencitos, pero ella realmente comprende lo que él le está pidiendo. Por supuesto fue un baldazo de agua fría, me dice que no había ninguna crisis, que desmiente la información que hubo en otros programas de que ella le haya encontrado algo”.

Por otro lado, reveló la drástica decisión que tomó Valentina de regresar a Argentina a pesar de que él le habría pedido que se quede en Inglaterra. “Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires. No están casados. Él cuando le comunica esta situación unilateral, ella no dudó en volverse a la Argentina y se va a instalar en la casa de la abuela, en provincia de Buenos Aires porque quiere estar con los suyos".