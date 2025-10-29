MasterChef Celebrity tuvo su segundo eliminado

En la Segunda Gala de Eliminación, los jurados Betular, De Santo y Martitegui les pidieron a los participantes un plato de cocina agrícola. “Esto es entre la victoria y la posibilidad de quedarse fuera de la competencia” les indicó Damián, mientras que Germán fue más específico “Tiene que ser un plato libre que sí o sí contiene alguna fruta”.

Esteban Mirol bromeó en su último programa con una gorra de capitán de aviación e hizo un plato con mucha miel y cebollas en conserva, batata, vino y cebolla caramelizada, al que llamó “cerdo mimoso con puré”, lo que generó que Wanda Nara le hiciera confesar que él es un mimoso.

Germán Martitegui manifestó sus muchas dudas tras probar el puré debido a la salsa que llevaba arriba “No entiendo lo que es", por ese motivo el periodista le explicó que llevaba frutas, por más que se confunden con la cebolla que extrajo de un frasco que encontró en el mercado.“Está rico” le aseguró.

Donato de Santis explicó que para una “obra de arte” hay que transformar los elementos y que si bien estaba rico “el plato no cierra” y que no logró el sabor agridulce que se buscaba.

Por su parte, Damián Betular opinó que le faltó tiempo de cocción a la salsa para que se evaporara mejor el vino “Lo de arriba del puré no aporta, quizás podría haber ido arriba de la carne” señaló

Esteban Mirol quedó entre los peores platos de la noche, junto a sus compañeros Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez, a quienes los chefs les criticaron su exceso de dulce y la salsa.

"El que se va es por un plato mal hecho, esto no tiene nada personal. Fue difícil elegir entre uno de los dos, pero este jurado decidió que quien abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es... Esteban" comunicó Martitegui.

Fue el propio Germán fue quien comenzó la despedida para el periodista "Es difícil despedirse en esta instancia, sé que uno piensa que 'faltó un poco más'. Sos una persona muy querida en esta casa, en Telefe. Fue una alegría conocerte" explicó el chef, a lo que Mirol respondió "Gracias por haberme invitado. Las cosas salieron mal y acepto la decisión. Recibí siempre los mensajes de ustedes y tomé muy en serio Masterchef".

"Sabemos el respeto que tenés por esto, más con un periodista de tu trayectoria. Y si hay una revancha, nos gustaría tenerte" le respondió Betular al segundo eliminado de la actual temporada de "Masterchef Celebrity".

