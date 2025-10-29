Se conocieron las primeras imágenes de la biopic de Moria Casán

En las últimas horas, se conoció un video en el que se puede ver a Sofía Gala Gastiglione -caracterizada como su madre-, junto a Micaela Riera -la actriz que interpretó a Fabi Cantilo en "El Amor después del Amor"- en el papel de Susana Giménez.

En las imágenes que se difundieron, se puede ver a "Moria" y "Susana" saliendo del teatro, rodeadas de fanáticos en el momento que Sofía Gala dice a uno de ellos "Sí, mi amor, último que tengo hambre y me voy a comer. Gracias por venir",luego de firmarle un autógrafo.

Moria

La serie de Netflix narrará la historia personal y profesional de Ana María Casanova -nombre real de "La One"- y dividida en tres etapas: su juventud, su consolidación como figura reconocida y su actualidad.

A fines de agosto, la plataforma dio a conocer los nombres de las actrices que se pondrán en la piel de la "Lengua Karateka" con un divertido video. De esta forma se conoció que Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de ser la Casán en la ficción.

NEFLIX

Como ya se había adelantado oportunamente, la vida de Moria Casán se contadará en tres etapas, donde su hija la interpretará en su juventud, cuando daba sus primeros pasos como vedette, Siciliani será quien la encarne en el momento de mayor éxito en teatro y televisión y Roth se pondrá en su piel en la etapa más actual.