A puro reproche: picante cruce entre Beto Casella y Edith Hermida en Bendita

"Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabes cómo me van a extrañar, ¿no?", le dijo Beto a Edith, mientras se acercaba a abrazarla, y ella expresaba, en voz alta: "No te vas nada".

"No te vas una m...", agregó Hermida, acto seguido. Y Casella, le respondió con todo: "Cuando necesites para el alquiler vas a venir. Vas a buscar a un macho como yo y no voy a estar". "Yo te saqué del barro, quedate en el barro", le dijo el periodista a su compañera.

Y, lejos de quedarse callada, la panelista redobló la apuesta de sus dichos al aire y sumó, a sus comentarios. "De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo", le dijo Edith, entre risas, a Beto, generando entre ellos una suerte de "pase de comedia" con las noticias que circulan por estas horas. "Te vas a sacar una foto de la manito en el otro canal con otra" le dijo Edith a Beto. y el cerró: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".

¿QUÉ LE DEPARA EL FUTURO LABORAL A CASELLA?

En los últimos días se habló de una nueva tentadora oferta económica que le habría hecho El 9 a Beto para que se quede en el canal de Colegiales. Sin embargo, el conductor del prime time ya tendría tomada una decisión, de cara a comienzos del 2026, y que lo alejaría de la emisora en donde trabajó sus últimos 20 años.

Porque fue el propio Ángel de Brito, uno de los riñones de la productora de contenidos Mandarina, quien aseguró públicamente que el pase de Beto a América está cerrado en un 90 por ciento. Incluso, que el ciclo del Casella iría después de LAM, a partir de las 22 hs. Y que existe la posibilidad de que, muchas veces, compartan pase.