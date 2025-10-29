La inesperada confesión de Maxi López: "Todavía le creo a Wanda"

“Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el que dijimos: no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos. Llevó mucho tiempo, pero era algo que queríamos los dos”, se sinceró Maxi sobre su reconciliación con Wanda, durante una entrevista en un canal de streaming, días atrás.

"Lo charlamos, lo maduramos, y hoy gracias a Dios estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso, porque me gusta estar cerca de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, reconoció el empresario deportivo que está instalado en el país para compartir tiempo con sus hijos varones -Valentino, Benedicto y Constantino- y participar del certamen de cocina de Telefe.

"Sobre el vínculo con sus hijos, Maxi detalló: “Costó. No los veía desde enero, pero pasé las Navidades con ellos este último diciembre después de muchos años, así que estoy feliz y quiero que sigamos así", reconoció López, sobre lo que le costó la revinculación con sus 3 de sus 5 herederos.

LA REFLEXIÓN AL AIRE DE MAXI SOBRE WANDA

En las distintas emisiones de Masterchef siempre se ven cruces entre Wanda y Maxi que, algunos de ellos, incluyen "chicanas públicas". Como se vio en la última emisión del programa culinario de las noches del canal en la que López ofreció un comentario en voz alta que deja al descubierto sus verdaderos pensamientos.

Maxi López sobre Wanda Nara, apertura Maxi López y su confesión sobre Wanda Nara.

Fue en un intercambio entre el ex deportista y uno de los jurados de la competencia, Germán Martitegui, donde se generó una simpática situación, que reveló una inesperada confesión del ex marido de la conductora. "¡Y todo este PUERRO para qué es?", quiso saber Germán. A lo que Maxi le respondió: Maxi: "Wanda que me dijo que era cebolla de verdeo...".

Rápido en su devolución, Martitegui le planteó: "¿todavía le crees a Wanda?". A lo que, a pura "honestidad brutal", López reconoció: "eso venía pensando, todavía le creo a Wanda".