Volvió Susana y habló del accidente de su hija Mecha

La conductora de Telefe habló con los periodistas presentes en Ezeiza, mientras que Mecha era trasladaba en silla sin emitir palabras, y cubriéndose la cara con la mano cuando le preguntaron por su estado de salud. “Estoy más o menos, ella está muy molesta porque está operada. Por suerte durmió todo el viaje, está con muchos calmantes. Fue un momento horrible, que te pase algo así afuera... la verdad horrible” confesó la diva de los teléfonos.

"Mercedes tuvo una caída en el garaje de casa” comenzó a explicar Susana Giménez ante la prensa “Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”. El duro golpe provocó una fractura de cadera con desplazamiento, y aunque no es la primera vez que atraviesa un problema similar en la zona, esta vez el diagnóstico fue más grave. “La otra vez no fue fractura, ahora sí, y encima hubo desplazamiento” confirmó.

Luego de la evolución médica de los especialistas, se decidió realizar la intervención quirúrgica en un hospital de Miami, con la supervisión del traumatólogo Alejandro Druetto -médico de confianza de la familia- que no pudo intervenir directamente en el procedimiento porque ya que carece de la licencia para ejercer en Estados Unidos. “Gracias a Dios salió todo bien. Mañana empieza la rehabilitación” confirmó Susana Giménez en Ezeiza, recién arribada al país.

La conductora de Telefe asegurar que los cuidados de su hija -en el postoperatorio- demandaron un esfuerzo físico y emocional muy importante “Estoy agotada, de llevar dos carteras, la silla de ruedas, el andador” aseguró, aunque no dejó de estar atenta a las necesidades de Mecha para su traslado.

Mercedes Sarrabayrouse continuará con su recuperación en nuestro país, debiendo realizar el tratamiento de rehabilitación de la prótesis que se le colocó en su cadera. Ante la consulta sobre su futuro laboral durante el 2025, Susana Giménez respondió “No tengo ni idea qué voy a hacer”.