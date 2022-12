Wanda Nara expuso sus condiciones

wandi.jpeg

Recientemente llegada de Qatar, donde vio el partido final de Argentina y Francia por la Copa del Mundo, con sus tres hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto, Wanda Nara estuvo presente en su local de cosméticos en Abasto, durante "Noche de los Shoppings", donde saludó y se fotografió con los fans que la esperaban.

Durante la charla con sus fans en Instagram, Wanda Nara contestó donde espera pasar la fiesta de Año Nuevo “voy a pasar el 31 de diciembre con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hijos y mi hermana en Punta del Este. Nadie más”, ante la repregunta sobre si estaba prevista la presencia de músico L-Gante como pasó en el festejo de Navidad aclaró molesta “Dije con mi familia, y Elián es un amigo” y ante la insistencia de las preguntas, afirmó que “No hay nada que blanquear” porque sólo es un amigo.

Al ser consultada sobre el estado de su relación con Mauro Icardi, aclaró que no va a hablar más del tema durante las entrevistas, y que “todo lo que me pasa lo encuentran en mis historias”.

Sobre su soltería, o si esta conociendo a alguien, Wanda Nara negó cualquier tipo de acercamiento y afirmó que “desde octubre 2022 sola, divirtiéndome con amigas”.

Con respecto a cuáles deben ser las cualidades que tiene que tener un hombre que quiera enamorarla, Wanda Nara detalló “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas” y terminó preguntándose "Existe?".