Qué se tatuó Mauro Icardi para borrar para siempre de su cuerpo a Wanda Nara

Y, claro, lo logró. Porque el escándalo que produjo el blackout que se hizo hacer desde el antebrazo hasta las puntas de los dedos para taparse tatuajes alusivos a su exesposa, revolucionaron todo. Y más cuando, también a través de su cuenta oficial de Instagram, dio a entender la razón por la que eligió hacerlo.

El trabajo realizado por su tatuador personal, -quien viajó desde España a Turquía exclusivamente para tapar la labor hecha anteriormente- es, sin duda, una obra de arte, más allá del significado personal que puede tener para el delantero. Y, además, es una pieza artística con un trasfondo especial, que el propio Icardi dejó en claro.

Porque acto seguido a la publicación de sus nuevos detalles estéticos, en sus redes sociales Icardi posteó una imagen de su actual pareja, María Eugenia, con el texto: “Mi amor hermoso” . Y la acompañó con dos emojis relacionados al enamoramiento, dejando bien en claro el motivo por el que decidió hacer el "cambiazo" en su dermis.

EL DETALLE DEL NUEVO TATUAJE DE ICARDI

En las imágenes que acompañan a la nota de Mauro se de aun bosque en lo que parece ser un amanecer, junto a la cabeza de un lobo sobre dos cruces superpuestas, todo ejecutado con un nivel de dedicación al detalle que se destaca. Y, en otra de las postales, se permite ver al Arcángel San Miguel sosteniendo su espada sobre un demonio. Este símbolo religioso es considerado un referente de protección, valentía y victoria frente al mal, y con intensas sombras negras que se extendían hasta los nudillos del jugador.

Mauro Icardi, nota 2 Mauro mostró cómo quedó el nuevo frente de su brazo y antebrazo.

Consultado por Vamos las chicas, el programa de Mercedes Corderó en las tardes del Canal de Ciudad, Arturo Méndez Pérez, el tatuado de Icardi, aseguró que no va a dar declaraciones públicas para hablar de cómo fue el borrar para siempre a Wanda de la dermis del jugador del fútbol argumentando que con el lo une una "intensa amistad". Para los que dicen que el deportista no tiene amigos, este artista de piel se autodefinió como su amigo.

Mauro Icardi, nota 3 Icardi hizo diseñar un león en el lugar en donde tenía un tatoo dedicado a su ex mujer.