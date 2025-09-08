Las confesiones más íntimas de Wanda Nara sobre los desesperados pedidos de sus ex

"El día que dejé a Maxi López me dijo ‘busquemos la nena’, el día que llamé al 911 por lo que pasó con el turco - Mauro Icardi - me propuso buscar el varón...", sorprendió Wanda, sobre las propuestas que recibió de sus 2 exmaridos, justo en el momento en el que ella quería ponerle fin a la relación de años que mantuvo con ambos.

"Siempre pienso que hubiera pasado si seguía ahí (en referencia a su relación con Icardi). No sé terminar las relaciones, no sé de finales, por eso quiero estar un tiempo soltera”, reflexionó Nara, en voz alta, en la nota para Fernet con Grego, espacio donde la mediática aprovechó para mantener un "encare" en tele con el conductor.

"Porque es muy fuerte que vos decís me voy, y de repente te proponen volver a empezar. Y en esas tres relaciones me pasó eso...", compartió la futura conductora de Masterchef Celebrity. Para luego, darle paso a la revelación sobre lo que le pasó durante la ruptura de su reciente pareja con L-Gante. "Y la última vez que hablé con Elián, me dijo ‘quiero casarme con vos’”.

¿WANDA ELIGE LA SOLTERÍA?

“Estoy soltera, algo increíble, porque estuve siempre de novia y muchos años casada. Me gusta estar sola, hago de hombre en muchas cosas dentro de la casa", se sinceró Wanda, durante la entrevista que se emitió en las últimas horas, capitaneada por Grego Rosello, quien aseguró que no le iba a preguntar por intimidades y terminó haciendo un reportaje al mejor estilo de los programas de espectáculos.

"Quiero estar solo al menos un año, aunque me escriben un montón, pero me da fiaca pensar en una nueva relación”, aseguró Nara quien, algunas semanas atrás, rompió su vínculo amoroso con Elían Valenzuela, con quien supo tener varios idas y vueltas públicos y privados, en los últimos 4 años.