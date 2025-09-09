Cuántos millones le reclama a Wanda Nara la exniñera de sus hijas: "Trabajó en 3 países distintos"

"La termina apartando, despidiendo y luego en declaraciones públicas y denuncias judiciales dijo que esta mujer podría haber sido agresora de sus hijas y que las nenas no se sentían cómodas con ella. Es la misma mujer que la demanda por casi 100 millones de pesos", contó el periodista Luis Bremer para el programa A la tarde, por América.

A continuación, el panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco detalló el contenido de la denuncia y el reclamo económico: "Dice 'trabajé durante siete meses en 2014, siendo niñera de los hijos de la sra. Nara con el sr. Maxi López'... Vuelve en 2021 como empleada de casa particulares... dijo que trabajó en París, Estambul, en Argentina en Nordelta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Wanda es la que dice que sus hijas se sienten incómoda con esta mujer... Wanda es la que lo publica, no hay pericias que reflejen esa situación", sumó el comunicador, a modo aclaratorio. ¿Llegarán a un acuerdo de partes con Wanda?, ¿o Noemí tendrá que seguir insistiendo con su reclamo? Ummm...

QUIÉN ES LA EX NIÑERA DE LAS HIJAS DE WANDA

Silvia Noemí Lucero trabajo durante cuatro años con Wanda. Luego, eligió seguir trabajando con Mauro y la China Suárez y Wanda la apartó de su cargo. De hecho, hace un tiempo ya largo que las nenas están al cuidado de otra baby sister, llamada Sandra, quien mantiene un excelente vínculo con las menores de edad.

Lucero aseguró ante la justicia que trabajó con la familia desde 2014 al cuidado de las nenas en distintos destinos del mundo. Que lo hizo tanto en la época en la que Nara e Icardi vivieron en París (Francia), como en Estambul (Turquía) y como así, también, en Buenos Aires, durante las intermitentes estadías que la mediática y sus hijas vivían en el Chateau Libertador, mientras el matrimonio con el futbolista aún seguía en pie.