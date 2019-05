Wanda Nara: a la verdulería en pijama y a la TV a pura lágrima

“Buen domingo para todos. ¡Felices pascuas!”, escribió la esposa de Mauro Icardi junto a estas fotos, a las que les quitó la posibilidad de recibir comentarios de sus seguidores.

De todas formas, los seguidores de la rubia se expresaron a través de otras redes sociales como Twitter para dar su opinión acerca de este extraño posteo.

Por la noche, se la pudo ver a Wanda romper en llanto (sí, otra vez) a lágrima viva en el ciclo de la TV italiana, donde trajo a colación la pelea verbal que mantiene con su cuñada Ivana Icardi, que la acusa de alejar al delantero del Inter de su familia.

ADEMÁS:

"No soy una bruja. Ivana vino a mi casa hace unos meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista", dijo la rubia en referencia al ex Gran Hermano "Luifa" Galesio, que juega en la cuarta división italiana.

"Ivana no es sincera. Mauro le regaló a ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, eso no tiene precio. (…) Si quisiera encontrar a Mauro podría venir a casa y no ir al Gran Hermano", agregó, en referencia a la participación de la rosarina en la versión italiana de ese ciclo después de su paso por la edición local que condujo Jorge Rial hace un par de años.

"La gente habla sobre las cosas de la familia en su casa y no en la televisión", completó Wanda, que dijo que el conflicto de Icardi con el Inter es cosa del pasado, y que espera que le renuenven el contrato para el año que viene.