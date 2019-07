"En lo que va del año sólo lo vi dos veces" , aseguró quien además criticó a Wanda por no cumplir con el acuerdo judicial .A través de Instagram Nara prefirió subir imágenes y videos de sus días de relax junto co los tres chicos, más sus dos hijas, Mauro Icardi, todos en compañia de la familia de su hermana Zaira.

Claro que en esa tanda que inlcluyó un día al aire libre y momentos de intimidad, más un opíparo almuerzo, la rubia le puso la firma a su devolución mediática: "Home sweet home", fue el comentario picante.

ADEMÁS:

Menos sutil y más terrenal, su abogada, Ana Rosenfeld sí quiso referirse al asunto. "Lo que dice en la tele es falso. No puede decir que si no fuese por Mauro Icardi, esos chicos no irían al colegio ni tendrían comida, ropa ni nada", manifestó enojada. "Lleva diez meses sin pagar la cuota alimentaria", amplió para luego tuitear: "Si va se queda #sinargumentos. ni #vacaciones !", en relación a los momentos de ocio de Maxi López.

Mientras el futuro del esposo de Wanda en Italia parece incierto ya que el conflicto con el Inter de Milán parece no tener solución, los comentarios del otro delantero y ex marido de la muchacha, sorprendieron por algunos datos desconocidos. Es que además de la irregularidad para ver a sus hijos, Maxi expuso sus sensaciones a corazón abierto.

"Cuando yo me veo con ellos es como si no hubiese pasado el tiempo, hay un cierto ambiente que está bueno y es saludable. Pero si yo que soy grande lo sufro, me imagino ellos y el acuerdo que existe no se cumple", había confiado a Andy Kusnetzoff

"Me tengo que avocar a la buena predisposición de ella y es por lo que lucho día a día, y ella lo sabe. Mi lucha es para tratar de estar presente porque sé que me estoy perdiendo un momento de la vida de ellos que no va a volver atrás", explicó el hombre conmovido.

Quienes conocen bien a la representante comercial de Mauro Icardi en el fútbol italiano, imaginan que habrá una segunda parte de la historia, más allá de las fotos que expone y que, en varias circunstancias, terminan dividiendo todavía más las aguas entre los seguidores, llevándolos a tomar partido por uno u otro. La casa, según ella, está en orden.