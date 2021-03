Xuxa dio un mensaje polémico sobre el coronavirus en Brasil

La conductora infantil relató que se había reunido a tomar algo con amigas en su terraza y que luego besó a su mamá, por lo que la terminó contagiando.

"Mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre", afirmó. Minutos después, sin embargo, dijo que la situación era ficcional y que sólo estaba intentando concientizar sobre el coronavirus en Brasil.

"Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Combatir la banalización, el negacionismo y el abandono", comentó.

Xuxa en ningún momento explicitó que su mamá, Alda Flores da Rocha Meneghel, falleció en mayo de 2018 a los 81 años, luego de padecer por años el mal de Parkinson.

xuxa.jpg Xuxa, polémica sobre el coronavirus.

OTRA POLÉMICA

Durante el fin de semana, Xuxa fue foco de otra polémica, después de que en una transmisión en vivo de Instagram sugiriera que se utilizara a los presos de Brasil y no a los animales para testear vacunas contra el coronavirus.

“Si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión, 50 años en prisión, y van a morir allí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a otras personas”, planteó.

Luego de ser criticada, la artista compartió un nuevo video en sus redes para disculparse, asumiendo que “utilicé palabras que no debí haber usado”.