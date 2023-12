Yanina Latorre se hizo un rejuvenecimiento vaginal: ¿Cómo es y cuánto sale?

"Es un láser que te engrosa la pared de la vagina, es como una ecografía transvaginal, te lo meten y te dan disparos", detalló Yanina. "Es para la concha seca, para las que tienen escape de pis... es para prevenir. También me inyecté plasma rico en plaquetas, no me dolió porque te ponen anestesia", continuó revelando Latorre.

"Ayer todavía estaba con las gasas, hoy rejuvenecí. Ayer me ardía, estaba molesta", confesó la panelista que, al ser cuestionada sobre el precio del tratamiento, contestó que es caro porque se paga en dólares. Si bien al principio no quiso decir la cifra, terminó diciendo que "sale 700 dólares".

Yanina Latorre contó por qué todavía no probó el rejuvenecimiento vaginal con su esposo

El cronista del ciclo de Ángel de Brito buscó al ex futbolista Diego Latorre para conocer detalles sobre la reciente intervención quirúrgica de su esposa. No obstante, el comentarista de ESPN aclaró: “¿Dijo eso que ya lo probamos? Si probamos no me enteré. Por ahí fue una cosa de imaginación. Yo no la probé todavía, no”.

Tras la entrevista con Diego, la panelista tomó la palabra para ahondar en su intimidad: “Son 96 horas de reposo de la zona, mañana se cumplen. Sin embargo, justo Diego se va de viaje al norte”. Además manifestó la expectativa que late en su interior sobre las variaciones en su organismo: “Quiero ver si es todo tan fresco, si todo es tan rápido”.

Por último, Yanina Latorre describió lo que llevó a cabo estos días tras la operación: “Toqué para ver si el resultado había cambiado y lo noté bien. Ahora me falta probarlo con Diego”.