Zaira Nara defendió a Wanda y le pegó duro a Maxi López

"Yo tengo un perfil más conciliador, más allá de que a veces es difícil. Estaba justo volando a visitar a Wanda cuando él estuvo en PH. Es duro lo que él dijo porque nadie quiere escuchar que un papá tiene prohibido ver a sus hijos", comenzó diciendo Zaira. Fue muy crítica sobre la idea de Maxi de salir a los medios a hablar y plantear el conflicto de esa manera.

"Yo, tratando de olvidar por un instante todo lo que sé como familia y todas las cosas que tuvo que pasar mi hermana, que muchas no llegaron a la prensa, decís 'pobre, quiere ver a sus hijos y no puede'. Pero, por otro lado, el que quiere ver a sus hijos no va a un programa de televisión a pedirlo, yo te tiro la puerta abajo hasta que los veo", agregó sobre la acusación de su excuñado.

Entonces, Rosenfeld acotó: "Tengo toda la prueba de que él no hace absolutamente nada para movilizar la relación padre-hijos como corresponde. Con la repercusión que tuvo lo que dijo en PH, siempre pasa que hay una mitad que lo cree".

Para la hermana de Wanda el dolor más grande es cuando ella lo ve a su ex cuñado porque no puede evitar ver la cara de uno de sus sobrinos. En ese sentido Zaira reflexionó: "Es que nadie sabe. Estamos viendo imágenes y a mí me cuesta mucho porque lo veo a él y veo la cara de Valentino reflejada. Entonces, me cuesta mucho tener objetividad. Ante todo, veo al padre de mis sobrinos. Veo la cara del resto de los invitados y los veo conmovidos. Uno escucha un relato así y se conmueve. Maxi es muy empático".

Y apuntando contra López, dijo: "No es legal en el mundo que una madre le prohíba a su padre que vea a su hijo exceptuando que tenga una perimetral, que no es el caso. Si a él le gusta tanto llevar todo a la Justicia, ¿por qué esto lo lleva a la tele y no a la Justicia en caso de ser cierto? Es lo que se tendrían que haber preguntado todo los que opinan del tema sin averiguar".

En la charla, Ana Rosenfeld además tuvo palabras de elogio para Mauro Icardi quien se hizo cargo de la situación. "A Mauro los chicos lo adoran, le dedica su tiempo libre a estar con ellos". Y Zaira le dio la razón: "eso es lo más preciado e invaluable que le puede dar una persona a otra. Y más cuando está en el rol de educador. No es el padre, pero hace de padre porque está todo el día con los chicos".

"Mi hermana tuvo la suerte de encontrar a una persona exitosa, ella ahora también trabaja y le pueden dar a los chicos todo lo que necesitan, pero no es el caso de todas las familias. Pasa mucho que los toman de rehenes a los chicos y no les pasan la cuota alimentaria", aseguró la menos mediática de las Nara pero que tiene bien en claro que en esta pelea ella está cerca de su hermana más allá del cariño que tuvo por Maxi.