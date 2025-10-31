Zaira Nara mandó al frente a Wanda y contó cuáles eran sus planes: "Me querían enchufar a Mauro Icardi"

"Yo estaba soltera y me querían presentar a alguien. Ese alguien era Mauro, compañero de Maxi en el club donde jugaban. Yo no quería, 'no, no, no' pero organizaban planes y estaba él”, recordó Zaira, al aire de Sería increíble, el programa de stream de Olga, conducido por Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular.

"Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, él estaba ahí. Me lo querían enchufar... A mí nunca me gustó, gracias a Dios, nunca le di bola porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas. Pero viste cuando decís: ‘Menos mal que ni siquiera para joder’. Para mí fue un no rotundo. No hay chance", se sinceró Nara, sobre las instancias en las que compartió con el por entonces jugador de Sampdoria de Italia, club en el que Icardi compartía equipo con López y se hicieron amigos.

“Wanda es tan pesada e insistente que me lo llevó de sorpresa a un viaje. ¡Yo me re contra calenté! Después de eso yo ya había estado de novia y había cortado. Me fui con Wanda a Italia para charlar y ahí me contó que estaba saliendo con él”, rememoró la modelo.

ZAIRA CONTÓ CÓMO FUE QUE SE ENTERÓ QUE WANDA ESTABA CON MAURO

"Yo quería hablarle de mis problemas. Me había pagado el pasaje, todo como para llegar y charlar. Y ella nunca me escuchó y me contó toda su historia. Lo mío había quedado como una anécdota”, confió Zaira, sobre como fue el contexto en el que se enteró que el hombre su hermana quería presentarle, iba a terminar siendo, nada más ni nada menos, que su cuñado.

Zaira Nara, nota Zaira con su hermana Wanda y su por entonces cuñado, Mauro Icardi.

"Cuando pasó lo de París (lo del famoso encuentro privado entre Mauro y María Eugenia China Suárez, cuando el deportista estaba casado con Wanda) fue un baldazo de agua fría”, reconoció Nara, tiempo atrás, al referirse al primer gran quiebre en el vínculo sentimental entre su hermana y el deportista, con quien supieron se familia.