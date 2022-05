Zaira Nara se refirió a los rumores de separación e infidelidad

"Sabés que te adoro y recontra respeto tu trabajo y el de todos tus colegas que me escriben, y tampoco quiero parecer agrandada porque no respondo", comenzó disculpándose por su silencio en los últimos días.

La hermana de Wanda agregó: "Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire".

Zaira Nara en LAM -diariopopular.com.ar-.mp4

Los rumores de crisis en la pareja comenzaron hace unas semanas y vinculaban a Jakob con Jimena Buttilengo, una modelo cordobesa radicada en París y amiga de Zaira.

La supuesta infidelidad se habría producido durante el Wandagate, cuando Jakob cubrió a Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez en un hotel en la capital francesa.

Es por eso que fue muy enérgica en el momento de hablar del tema: "Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París".

Además,le dedicó una mención a Buttilengo, la supuesta tercera en discordia: "La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana".

Para terminar, la conductora explicó que "es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme. Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre".

Jakob von Plessen, la pareja de Zaira Nara, tiene 36 años, es licenciado en agronomía y piloto de avión, además tiene campos en la Patagonia y se dedica a criar caballos para paseos turísticos.

Es de origen austríaco y pertenece a una familia germana con título nobiliario, por lo que es "barón". Tiene dos hijos con al modelo, Malaika de 5 años y Viggo de 2.