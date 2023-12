Zaira Nara y un repaso por todos sus looks veraniegos

JLZVFKBI6RFULAEO2ZYARW5ODI.jpg

La modelo se convirtió en los últimos tiempos en una de las que más marca tendencia en nuestro país, por eso es la favorita de las firmas de moda y en la celebrity mejor paga por sus publicaciones.

Es que sus casi siete millones de seguidores están atentos a sus looks en cada uno de sus posteos Instagram, para conocer primeras qué es lo que viene en cada temporada.

Zaira Nara contó cómo está su relación con Facundo Pieres hoy

La relación de la modelo Zaira Nara y el jugador de polo, Facundo Pieres lleva un bajo perfil desde sus inicios. Si bien en reiteradas ocasiones se los pudo ver paseando por la ciudad, normalmente suelen ocultarse de los medios de comunicación y la gente en general.

"Estamos muy bien, pero yo tengo una personalidad que, si mirás para atrás en mis relaciones, siempre trato de cuidar un poco mi vida privada y no mezclar. Si bien el otro lado la persona también es conocida, a veces se hace difícil. El trabajo de uno y del otro es estar un poco expuesto", comenzó diciendo Zaira.

Para dar por cerrado el tema de Facundo Pieres, Nara expresó: "Trato de cuidar lo más que puedo lo que es mi pareja. Me parece que algo me tengo que guardar para la intimidad. Donde hay cámaras no estamos tanto, pero donde no hay sí estamos".