Falsa alarma de bomba en el Ministerio de Economía

Ministerio_de_Economia_de_la_Nación_Argentina El operativo se desplegó cerca del mediodía en el Ministerio de Economía.

En medio del operativo, Caputo compartió en su cuenta oficial de X una imagen de una reunión con el expresidente de Colombia, Iván Duque. "Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato, y las próximas elecciones en su país", escribió el funcionario al publicar una fotografía del encuentro.

El último operativo de características similares se había registrado en marzo, cuando un paquete sospechoso hallado cerca del Congreso nacional motivó una intervención especial de la Policía Federal.

Tras analizar el objeto, las autoridades determinaron que no representaba ningún peligro. Según informaron entonces desde la fuerza, se trató de una falsa alarma.