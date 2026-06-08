Falsa alarma de bomba en el Ministerio de Economía

Una advertencia obligó a desalojar parte del edificio ubicado frente a la Casa Rosada. La Policía Federal activó un operativo de revisión mientras el ministro Luis Caputo mantenía una reunión oficial.
El Ministerio de Economía fue evacuado este lunes al mediodía luego de que se recibiera una amenaza de bomba en la sede ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen, frente a Plaza de Mayo. El alerta activó un operativo de seguridad encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA), que coordinó la salida del personal y realizó una inspección en el edificio.
Según informaron fuentes oficiales, los efectivos policiales recorrieron las instalaciones para verificar la situación y garantizar el cumplimiento de los protocolos previstos para este tipo de episodios después de que gran parte de los trabajadores abandonara el inmueble y permaneciera en los alrededores mientras se desarrollaban las tareas de revisión.
Los empleados explicaron a la prensa que los efectivos transitaron los distintos pisos informando sobre la amenaza y ordenando la evacuación. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicaron que la fuerza de seguridad quedó a cargo del procedimiento. "La Policía estaba a cargo del edificio haciendo la revisión", señalaron desde las inmediaciones del Ministerio. Otro empleado relató que "la Policía iba piso por piso avisando que había una amenaza de bomba".
Mientras se desarrollaba el operativo, la actividad no se interrumpió completamente en todos los sectores del edificio. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el área privada del ministro Luis Caputo continuó funcionando con normalidad.
En medio del operativo, Caputo compartió en su cuenta oficial de X una imagen de una reunión con el expresidente de Colombia, Iván Duque. "Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato, y las próximas elecciones en su país", escribió el funcionario al publicar una fotografía del encuentro.
El último operativo de características similares se había registrado en marzo, cuando un paquete sospechoso hallado cerca del Congreso nacional motivó una intervención especial de la Policía Federal.
Tras analizar el objeto, las autoridades determinaron que no representaba ningún peligro. Según informaron entonces desde la fuerza, se trató de una falsa alarma.