Adorni ultima detalles para la presentación de su declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no definió la fecha para hacer público el detalle de su patrimonio. La confianza en la fiebre mundialista.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para presentar su declaración jurada patrimonial durante esta semana, aprovechando la fiebre mundialista. Allí intentará justificar su situación patrimonial en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga.
Cabe mencionar que, la expectativa sobre la declaración jurada se remonta a las declaraciones que Milei realizó desde Estados Unidos en una entrevista televisiva, luego de que la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reclamara que Adorni adelantara la presentación de sus números patrimoniales. En aquella oportunidad, el Presidente afirmó que el jefe de Gabinete ya tenía toda la documentación preparada, y que incluso analizaba presentarla antes de los plazos previstos.
Sin embargo, a pesar de esas afirmaciones, la declaración jurada del jefe de Gabinete y vocero presidencial todavía no fue difundida públicamente. Desde el Gobierno nacional habían señalado semanas atrás que la documentación sería presentada en los días siguientes, aunque el trámite continuó demorándose mientras distintas versiones circulaban dentro de la Casa Rosada.
La explicación oficial sostiene que los funcionarios tienen plazo hasta el 31 de julio para cumplir con la presentación y que cada integrante del Gabinete puede hacerlo cuando lo considere conveniente antes de esa fecha. No obstante, la situación de Adorni adquirió especial relevancia debido a los cuestionamientos sobre el origen de los fondos utilizados para sus millonarios viajes, y por el incremento patrimonial registrado desde su llegada a la función pública.
Lo cierto es que la demora de Adorni por presentar la actualización de sus cuentas se debe a dos factores: el primero de ellos, desde el entorno del Jefe de Gabinete aseguran que quería evitar torcer el curso de la investigación que impulsa el fiscal, que recopila pruebas para determinar su situación, y la segunda, para darle la espalda a la presión interna de algunos factores como la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Vilarruel.
En la plana del Poder Ejecutivo esperan que el funcionario aclare su situación, pese que en el último tiempo la escadala de tensión interna abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, descomprimió el impacto mediático de la causa.
“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla", sostuvo Bullrich desde Mendoza, luego de haber presentado su propia declaración.
La anticipación de la presentación fue obligada. Con plazo el 31 de julio como fecha límite, fue la senadora la que públicamente pidió adelantar los plazos para evitar estirar la definición. Eso abrió una nueva grieta en el corazón del poder que comenzó a observar como Bullrich se diferenciaba y buscaba ocupar el rol de "mileista coherente".
Con la irrupción del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, la administración libertaria aspira a tomar aire y correr de eje los temas que complejiza sus días desde la detección de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a principios de marzo a Nueva York. Sin embargo, la suerte estará atada al desempeño de la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni
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