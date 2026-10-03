Franco Colapinto, ilusionado pese a largar anteúltimo: "Se puede remontar"

“La FP3 fue muy buena, creo que fue el primer y único momento del fin de semana que hice algo de low fuel. Ahí estuvimos bastante fuertes”, explicó.

Sobre las diferencias entre los ensayos y la qualy, agregó: “En qualy el auto se sintió un poco peor, hay que entender el porqué. Hicimos unos cambios de último minuto por unos problemas que tuvimos”.

Pese a eso, Colapinto confía en que Alpine pueda recuperar el rendimiento durante la competencia. “Hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, así que intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”, señaló.

Por qué Colapinto cree que puede remontar en Sepang

El trazado de Sepang aparece como un factor que alimenta las expectativas del argentino. Sus rectas largas y las zonas de frenada ofrecen oportunidades para intentar superar rivales, algo que Colapinto buscará aprovechar desde el fondo de la grilla.

“Es una pista en la que en general hay muchas frenadas, mucha degradación, y las rectas largas también ayudan a generar un poco de sobrepaso”, analizó.

El piloto de Alpine también remarcó que la prioridad estará puesta en realizar una buena largada y aprovechar el ritmo del monoplaza: “Pensamos mucho en el domingo, así que ojalá que valga la pena. Intentaremos hacer una buena carrera, una buena largada e ir para adelante”.

Colapinto partirá 21°, solamente por delante de Arvid Lindblad. La carrera del GP de Bahréin, que se disputa en Malasia, será una oportunidad para intentar recuperar posiciones después de un sábado condicionado por las sanciones.