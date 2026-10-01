Franco Colapinto habló antes del GP en Malasia: qué dijo sobre el choque en Bakú y su relación con Norris

“Flavio es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él”, destacó el argentino.

Colapinto también negó que el accidente haya modificado los planes de Alpine respecto de su continuidad. “Fui enseguida a trabajar a la fábrica y nuestros planes de futuro nunca cambiaron”, aseguró.

El piloto reconoció que Briatore estaba enojado por lo ocurrido, pero explicó que el equipo pudo procesar el episodio internamente. “Claro que Flavio estaba enfadado, lo último que quieres es crear una situación así. Estábamos haciendo un gran trabajo Pierre y yo. Fue un bloqueo, fue muy mala suerte llevarme a Pierre, a tu compañero, y a Lando”, explicó.

Franco Colapinto contó cómo fue su charla con Flavio Briatore tras el accidente que terminó con el abandono de los dos Alpine en Azerbaiyán.

“Lo hemos arreglado internamente y han sido todos muy comprensivos conmigo”, agregó.

Colapinto también valoró el respaldo que recibió de Max Verstappen y George Russell después del accidente. En particular, destacó la actitud del neerlandés, a quien consideró un referente para los pilotos jóvenes.

“Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores”, señaló. Y recordó el incidente que Verstappen protagonizó con Kimi Antonelli en Austria: “Kimi tuvo un bloqueo, igual que yo. Un error, pero también con una gran consecuencia. Y Kimi fue a disculparse. De inmediato, Max fue muy comprensivo con él”.

Colapinto también habló sobre los ataques en redes sociales

Otro de los temas que abordó el argentino fueron los mensajes de odio que recibió después del accidente y las discusiones que se generaron entre las distintas parcialidades de la Fórmula 1.

“Mi mensaje siempre es el mismo. A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar al escribir desde el teclado. Todos somos muy sensibles, somos humanos”, afirmó.

Colapinto también cuestionó que los ataques sean atribuidos exclusivamente a los fanáticos argentinos. “No todo viene siempre de los argentinos”, sostuvo, aunque reconoció que sus seguidores son “muy apasionados” y que en algunas ocasiones también se exceden.

“Viene de todas las fanbases, viene de todo el mundo y a veces no se habla”, explicó.

El argentino aseguró que no suele mirar demasiado las redes sociales, pero reconoció que este tipo de situaciones afectan a pilotos y deportistas. “Llevo hablando de esto desde el año pasado”, remarcó.

Qué dijo Lando Norris sobre su charla con Colapinto

Norris había reaccionado con dureza inmediatamente después del Gran Premio de Azerbaiyán y llegó a pedir una suspensión para Colapinto. Sin embargo, posteriormente se disculpó con el argentino y ambos hablaron sobre lo ocurrido.

“No hizo falta que fuera una conversación larga. Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque”, explicó Norris.

Lando Norris y Franco Colapinto hablaron después del choque en Bakú y dejaron atrás la polémica que se generó tras la carrera.

El piloto de McLaren también aclaró que decidió hacer pública la disculpa por la repercusión que habían tenido sus declaraciones iniciales. “Fue más para el público en general”, explicó.

Norris aseguró además que mantiene una buena relación con Colapinto pese al accidente. “Me gusta mucho Franco, es un tipo muy agradable”, afirmó. Y agregó: “Siempre hablamos durante nuestras caminatas por el circuito, en los desfiles de pilotos y cosas así”.

Por su parte, Colapinto confirmó que la situación entre ambos quedó resuelta. “Hablamos y está todo bien”, afirmó el argentino, quien consideró que las declaraciones iniciales de Norris fueron consecuencia de la tensión del momento.