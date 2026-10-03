Franco Colapinto largará 21° tras las penalizaciones en el GP de Bahréin en Malasia

Colapinto explicó el plan de Alpine y se mostró optimista para la carrera

Después de la clasificación, el piloto argentino comentó que el objetivo del equipo era guardar neumáticos para el domingo y destacó el trabajo realizado durante el fin de semana. “Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo muchas cosas para elegir, tengo blanda, media, dura. Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto, hicimos mucho trabajo y por eso intentaremos ir para adelante y avanzar, es el objetivo que tenemos”, señaló.

Además, Colapinto reconoció que el rendimiento del monoplaza cambió respecto de la última práctica libre, en la que había terminado noveno.

“Mi FP3 fue muy buena, el único momento del fin de semana en el que hice algo. Estuvimos bastante fuertes. En qualy el auto se sintió un poco peor, creo que hicimos cambios de último minuto por unos problemas que tuvimos. Ojalá que mañana tengamos buen ritmo como mostramos en las prácticas libres e ir para adelante”, agregó.

Consultado sobre las posibilidades de avanzar durante la carrera, el argentino se mostró confiado: “Creo que se puede remontar”. También destacó las características del trazado de Sepang, con varias zonas de frenada y rectas largas que favorecen los sobrepasos, aunque advirtió sobre la degradación de los neumáticos.

Verstappen consiguió la pole y Gasly fue el mejor del resto

Max Verstappen se quedó con el primer puesto de la clasificación después de marcar 1:35.130 en su último intento de la Q3. El neerlandés superó por casi tres décimas a Lewis Hamilton, que registró 1:35.428 con Ferrari, y consiguió su primera pole de la temporada.

Isack Hadjar había terminado tercero, pero una penalización lo obligará a retroceder hasta el octavo lugar. De esta manera, Kimi Antonelli heredará el tercer puesto, seguido por Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri. George Russell partirá séptimo.

Por su parte, Pierre Gasly fue noveno y encabezó el grupo de los pilotos que no pertenecen a las principales escuderías. El francés consiguió avanzar a la Q3 y contó con la ayuda de Colapinto durante la clasificación, en una estrategia de equipo que permitió a Alpine colocar uno de sus autos entre los diez primeros.

La carrera del Gran Premio de Bahréin en Malasia se disputará este domingo desde las 4 de la madrugada de Argentina, a 54 vueltas. Colapinto partirá desde el puesto 21, mientras que Arvid Lindblad ocupará el último lugar de la grilla por su propia penalización.