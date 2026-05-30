Fuerte derrumbe en la venta de autos 0KM: cayó el 25% interanual en mayo

El informe de ACARA señaló que la caída fue generalizada en todos los segmentos. En el caso de los automóviles, durante mayo se patentaron 27.881 unidades, frente a las 37.658 del mismo mes del año pasado. Esto significó una contracción interanual del 26%, mientras que en la comparación mensual la baja fue del 13%.

Por su parte, los vehículos comerciales livianos sumaron 11.329 patentamientos, contra 15.447 unidades registradas en mayo de 2025, lo que representó una caída interanual del 26,7%. Respecto de abril, el descenso fue del 9%. Y los vehículos comerciales pesados tampoco escaparon a la tendencia negativa. En mayo se patentaron 1.771 unidades, un 14,5% menos que en igual mes del año anterior y un 13,1% por debajo del nivel registrado en abril.

En términos acumulados, los autos alcanzaron las 166.695 unidades patentadas en lo que va del año, con una caída del 8,7%; los comerciales livianos totalizaron 66.120 unidades, un 13,9% menos; mientras que los comerciales pesados sumaron 9.142 unidades, es decir una baja del 4,5% en comparación con el mismo período de 2025.

toyotahilux La Toyoya Hilux volvió a ser el modelo más vendido.

Venta de autos 0KM: los modelos más vendidos

Según el informe de ACARA, la Toyota Hilux volvió a ubicarse al tope del mercado con 2.309 unidades patentadas en mayo. Detrás se ubicaron la Ford Ranger, con 1.672 unidades; el Fiat Cronos, con 1.627; la Ford Territory, con 1.589; y el Peugeot 208, con 1.279.

Más allá de haber liderado el ranking, la Toyota Hilux tuvo una baja del 18,1% interanual y acumula una caída del 16,2% en lo que va de este año. El Fiat Cronos, uno de los modelos más vendidos de producción nacional, registró un desplome más marcado: bajó el 48,6% contra mayo de 2025 y acumula una retracción del 35,4%.

Dentro de los primeros puestos, una de las excepciones fue la Ford Territory: creció el 54,9% interanual en mayo y lleva una mejora del 59,5% en 2026.