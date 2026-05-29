El Riesgo País volvió a quedar debajo de los 500 puntos, y subió el dólar

El Riesgo País cerró la jornada en 494 puntos, uno de los niveles más bajos del Gobierno de Javier Milei al tiempo que el dolar oficial operó en alza y cerró en $1.1430.
El riesgo país que mide la PJ Morgan descendió cuatro unidades, hasta los 494 puntos básicos y de esta forma llegó al menor nivel desde el 28 de enero de este año, y se ubicó como el segundo registro más bajo de la presidencia de Javier Milei.
Durante el mes dio indicios de querer quebrar ese récord ya que el indicador que elabora el JP Morgan había tocado los 496 puntos, producto de la mejora en la calificación de la deuda pública que le otorgó Fitch.
Esa agencia, mejoró la calificación de "CCC+" a "B-" con perspectiva estable, debido a un avance estructural en los saldos fiscales y externos, así como a los avances en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.
En medio de esta baja, en Nueva York, los ADRs, es decir, el precio de las acciones que cotizan en Wall Street, avanzaron hasta 6% , a pesar de las bajas del 0,2 % en los papeles de Mercado Libre, y del 0,7% para Tenium.
Además, el dólar oficial sumó su segundo aumento mensual consecutivo este viernes y cerró a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación (BN). Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el dólar marcó un promedio ponderado de $1.427,51.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.411 para la venta con un volumen en el segmento de contado que superó los US$ 719,8 millones.
El denominado el dólar blue o paralelo cotizó estable a $ 1.410 para la compra $1.430 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.436,22, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizó a $1.487,62, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%.
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