El Riesgo País volvió a quedar debajo de los 500 puntos, y subió el dólar

El dólar blue se cotizó ayer en $ 1.480 para la compra y $ 1.500 para la venta, sin registrar cambios en la jornada.

La cotización del dólar

Además, el dólar oficial sumó su segundo aumento mensual consecutivo este viernes y cerró a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación (BN). Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA), el dólar marcó un promedio ponderado de $1.427,51.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.411 para la venta con un volumen en el segmento de contado que superó los US$ 719,8 millones.

El denominado el dólar blue o paralelo cotizó estable a $ 1.410 para la compra $1.430 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.436,22, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizó a $1.487,62, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%.