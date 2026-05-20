Elon Musk aseguró que la mayoría de los autos serán autónomos en 10 años

Ali Kani, vicepresidente del equipo de automoción de Nvidia, explicó meses atrás a medios europeos que ese tipo de situaciones seguirá siendo uno de los mayores desafíos durante los próximos años. Los vehículos autónomos todavía presentan dificultades para interpretar correctamente entornos complejos, fallas urbanas o condiciones climáticas extremas.

Los antecedentes recientes muestran esas limitaciones. Tesla debió retirar más de 200.000 vehículos en Estados Unidos por fallas vinculadas a las cámaras traseras, mientras Waymo retiró cerca de 3.800 robotaxis luego de detectar problemas de circulación en zonas inundadas.

Waymo_Zeekr_Vehicle_at_Bayshore_Depot_oblique_view_dllu Los autos taxi autónomos Waymo de la empresa Alphabet (dueña de Google)

En otro episodio registrado en San Francisco, vehículos autónomos de Waymo quedaron detenidos durante horas porque no lograban interpretar semáforos apagados en medio de un corte eléctrico. El incidente volvió a exponer las limitaciones de los sistemas frente a escenarios fuera de lo habitual.

Actualmente, la conducción autónoma más extendida corresponde al nivel 2+, donde el vehículo puede acelerar, frenar y girar de manera parcial, aunque el conductor sigue siendo responsable de supervisar permanentemente el entorno y tomar el control cuando sea necesario.

Lo autos autónomos ya comienzan a normalizarse en Europa, EE.UU. Y China

Auto autonomo

En Europa habilitaron de forma generalizada sistemas de nivel 2 y de a poco comenzaron a aprobar tecnologías de nivel 3 en condiciones controladas. Mientras tanto, ciudades de Estados Unidos y China avanzan con servicios de robotaxis bajo nivel 4, donde el vehículo opera de forma autónoma en zonas delimitadas sin necesidad de intervención constante.

El Foro Económico Mundial considera improbable que la autonomía total se vuelva masiva antes de mediados de la década de 2030. Según un informe publicado en 2025, los vehículos completamente autónomos seguirán siendo minoritarios incluso en 2035 y apenas representarán el 4% de los autos nuevos vendidos.

El mismo estudio proyecta que la adopción más visible se concentrará en robotaxis y camiones autónomos, especialmente en grandes ciudades y corredores logísticos específicos. China aparece como el mercado con mayor velocidad de adopción debido al apoyo estatal y al desarrollo de fabricantes locales.

Aunque el escenario planteado por Musk parece lejano para gran parte del sector, la automatización parcial seguirá creciendo durante los próximos años. La expansión de robotaxis, asistentes de conducción y sistemas inteligentes apunta a modificar progresivamente la movilidad, aunque por ahora los conductores humanos seguirán siendo protagonistas en las rutas y ciudades del mundo.