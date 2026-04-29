Fuerte operativo y cortes alrededor del Congreso por la presentación de Adorni

Además, se habilitaron accesos específicos para personal autorizado. En Riobamba y Bartolomé Mitre funciona el ingreso y egreso peatonal junto al acceso a cocheras, mientras que en Sarandí e Hipólito Yrigoyen quedó establecida una salida peatonal.

Captura de pantalla 2026-04-29 101433 Fuerte presencia policial y vallados en los alrededores del Congreso por el operativo de seguridad.

La circulación en la zona presenta importantes complicaciones. Uno de los puntos más afectados es Hipólito Yrigoyen a la altura de Entre Ríos, donde se dispuso un corte total, mientras que sobre Avenida Rivadavia también se registran fuertes restricciones.

A eso se suman demoras sobre Avenida Belgrano, tránsito casi intransitable en sectores de Entre Ríos desde Independencia y dificultades para circular por Combate de los Pozos.

Impacto en el transporte público

El operativo también alteró el funcionamiento habitual del transporte público. Varias líneas de colectivos dejaron de detenerse sobre la avenida Entre Ríos, lo que obliga a miles de pasajeros a modificar recorridos y buscar alternativas.

Las autoridades advirtieron además que los desvíos podrían generar una sobrecarga en arterias clave como la 9 de Julio, especialmente en la zona de Carlos Calvo, además de otras calles del microcentro porteño.

Frente a este escenario, recomiendan evitar el área del Congreso durante la jornada y optar por caminos alternativos para reducir demoras en una zona atravesada por un fuerte operativo y tránsito colapsado.