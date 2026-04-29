Tensión política: Manuel Adorni se presenta este miércoles en Diputados

Desde el oficialismo anticipan una exposición de carácter técnico, mientras que los bloques opositores ya adelantaron que apuntarán a cuestionar la gestión y exigir precisiones en distintos temas.

El esquema de la sesión prevé un tiempo mínimo de cinco minutos por bloque para formular preguntas, con una primera ronda de intervenciones y una posterior respuesta del jefe de Gabinete.

La jornada contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien seguirá la sesión desde los palcos junto a funcionarios del Ejecutivo y varios referentes de La Libertad Avanza.

Ante el rumor de que se diera el acceso a militantes del bloque libertario al recinto. El diputado Esteban Paulón pidió a la presidencia de la Cámara que se limite el ingreso de militantes a los balcones para evitar interrupciones durante el debate. Además de compartir un posteo en su cuenta de X con el título "El congreso no es el circo romano".

Embed EL CONGRESO NO ES EL CIRCO ROMANO



El informe del Jefe de Gabinete de Ministros @madorni debe contribuir a dar transparencia y claridad sobre la marcha del gobierno nacional.

Cuidar el orden de la Sesión y evitar el circo al que nos quieren llevar es responsabilidad de todos.… pic.twitter.com/co1PXg8Usy — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 27, 2026

Desde la oposición también reclamaron que se garantice el normal desarrollo de la sesión y que se mantenga el orden en el recinto, ante la posibilidad de una jornada con fuerte confrontación política.

La exposición de Adorni se da en un escenario de alta tensión y con expectativa por el tono que adoptará el intercambio con los legisladores. Sumado a todas las polemicas del Jefe de Gabinete en las últimas semanas con el caso los vuelos a Aruba y Punta del Este; y el aumento exponencial de su patrimonio.

La sesión de este miércoles será la primera presentación de este tipo del Jefe de Gabinete en medio de una caída de la imagen de la gestión del Gobierno.