AFA anunció la creación de su propia universidad destinada al ambiente del fútbol

El anuncio se realizó este martes en la Asamblea General Ordinaria en Ezeiza y busca garantizar acceso a estudios terciarios, finalización de la secundaria y programas formativos específicos del sector. El presidente Claudio Tapia encabezó la presentación y planteó la intención de brindar herramientas educativas a todas las personas que forman parte del ecosistema del fútbol argentino.

Además, Tapia afirmó que la creación de la universidad apunta a mejorar la calidad de vida de quienes deseen capacitarse. La propuesta se integra a una estrategia institucional que considera a la educación como un elemento de desarrollo personal y profesional dentro del deporte.

image

El proyecto contará con la participación de Alberto Edgardo Barbieri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y decano de Ciencias Económicas, quien brindó detalles del plan académico. Barbieri explicó que “UnAFA se estructurará sobre cuatro pilares: calidad educativa, internacionalización, articulación directa con los clubes y responsabilidad social”.

Y también describió la iniciativa como “una institución de carácter mundial y primera en su tipo en Latinoamérica”, y confirmó que el 4 de noviembre se exhibirá el master plan y la primera oferta académica, que incluirá cursos, maestrías y programas con orientación al ámbito administrativo, técnico y dirigencial.

El plan contempla un programa inicial de responsabilidad social que permitirá a integrantes del fútbol completar estudios secundarios sin costos adicionales. A la vez, la universidad prevé un esquema de articulación territorial mediante acuerdos con facultades de todo el país para que los estudiantes puedan cursar sin necesidad de radicarse en Buenos Aires.

Durante la misma jornada, la Asamblea Extraordinaria aprobó reformas en el Estatuto, en el cual la medida más destacada fue el cambio de jurisdicción de la AFA, que dejará de tener domicilio legal en la calle Viamonte y pasará oficialmente a la Provincia de Buenos Aires, con sede en el predio de Ezeiza.