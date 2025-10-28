Fútbol |

Banfield levantó el paro por deuda salarial: el equipo volvió a entrenar pensando en Lanús

Los jugadores del Taladro decidieron volver a practicar este martes después de ausentarse el lunes por la falta de pago de tres meses de salario de cara al clásico con el Granate.

El plantel de Banfield levantó el paro por una deuda salarial de tres meses: el equipo volvió a entrenar en el Campo de Deportes en reclamo a la dirigencia, que no le habían dado una respuesta convincente al conflicto económico y malestar de los jugadores.

La práctica de Banfield de este martes por la tarde se llevó con normalidad tras un lunes sin entrenamiento por la ausencia del dinero comprometido, cuando los jugadores optaron por hacer paro. En contrapartida, el cuerpo técnico, encabezado por Pedro Troglio, sí se presentó a trabajar el lunes con normalidad, aunque sin plantel disponible.

La medida fue acordada en grupo y apuntó a presionar por una respuesta inmediata, algo que habría llegado. En las últimas horas la situación se destrabó, el plantel volvió a entrenarse el martes pensando en el próximo duelo, ni más ni menos que el clásico del Sur con Lanús, a disputarse este lunes desde las 21.15 en el Florencio Sola.

Banfield está terminando un año flojísimo después de finalizar anteúltimo en la Zona A del Torneo Apertura con tres triunfos, cinco empates y ocho derrotas y está afuera de la zona de clasificación de la Zona A del Clausura con tres jornadas por disputarse, en las que enfrentará a Lanús, Aldosivi y Central Córdoba.

