AFA le dio una mano a San Lorenzo: le pagó dos meses de sueldo a los jugadores

Mientras continúa ahogado en una crisis institucional sin precedentes, la casa madre del fútbol argentino confirmó que se hizo cargo del pago de los sueldos de los meses de julio y agosto del plantel y le giró el monto que Alexis Cuello reclamó de manera efectiva este miércoles a través de una intimación.

AFA se metió de lleno en la situación de San Lorenzo. En primer lugar, intentó resolver el conflicto dirigencial del club con la Comisión Directiva y la Asamblea de Socios, pero no llegó a buen puerto. Y, en segundo lugar, la entidad realizó estos pagos para aliviar los problemas económicos de la institución. Y, en tercer lugar, tomará acciones con la incertidumbre dirigencial.

image

“Por instrucción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto”, indicó el comunicado oficial de la AFA en su página web.

Al mismo tiempo, la AFA aseguró que “giró el salgo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre” que pedía Alexis Cuello, quien había intimado formalmente a San Lorenzo en las últimas horas. De esta manera, el delantero no quedará en libertad de acción por falta de pago.

Pese al pésimo momento económico y dirigencial del club, San Lorenzo está atravesando un buen momento futbolístico, a punto de disputar los octavos de final del Torneo Clausura contra Central Córdoba y después de clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año.