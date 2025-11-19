Boca sigue reforzando la unión del grupo: organizaron una cena con las parejas

Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Kevin Zenón, Lautaro Blanco, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos pasaron un lindo momento juntos con sus mujeres presentes. La salida trascendió por la postal que compartió el jugador de la Selección Argentina en sus redes sociales.

¿Quiénes son las mujeres de los futbolistas presentes? Camila Galante (mujer de Paredes), Sol Amsler (Zenón), Victoria Nolla (Merentiel), Yamila Barrios (Blanco), Morena Beltrán (Blondel) y Noelia Escañuela (Zeballos). Sí, entre ellas, la periodista deportiva Morena Beltrán, reconocida hincha de Boca, que se puso en pareja con Blondel, hoy sin ser considerado en el club.

image

"Para ganar se necesitan hombres y un buen grupo. Cuando llegué intenté hacer eso, un grupo humilde, de buena gente que quiere lograr cosas importantes", contó Leandro Paredes, quien destacó que fue parte de muchos grupos y los más unidos son los que han tenido mejores resultados.

De hecho, Paredes se refirió hace poco en dialogo con Olé sobre el impacto de los asados semanales con el plantel completo: "Intentamos estar más unidos por ese lado. Nos juntamos una vez por semana en mi casa, las cosas salieron mejor, así que eso no lo vamos a cambiar" .

Boca terminó primero en la Zona A del Torneo Clausura con 29 puntos producto de ocho triunfos, cinco empates y tres caídas. Ahora, este domingo, desde las 20, disputará los octavos de final del campeonato ante Talleres de Córdoba en La Bombonera. Además, ganó hace poco el Superclásico de gran manera y clasificó a la Copa Libertadores 2026.