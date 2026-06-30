Quién es Leandro Petersen, el hombre de AFA que quiere ser presidente de Boca

El Director Comercial y de Marketing de AFA buscará destronar a Juan Román Riquelme del mando del Xeneize en las elecciones del próximo año.
Juan Román Riquelme sumó un sorprendente competidor para las elecciones presidenciales de Boca del próximo año: Leandro Petersen. El hombre de 40 años, que no fue futbolista del club o tiene una gran trayectoria política en el club como los nombres tradicionales, es el Director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017.
Petersen es Licenciado en Comunicación Social y Marketing y cuenta con más de 18 años de trayectoria en comunicación, marketing institucional y deportivo. Inició su carrera profesional en Mercado Libre (2004-06) y su llegada al fútbol profesional se produjo en 2012 en Vélez Sarsfield, donde ocupó el cargo de Marketing Manager.
En la institución de Liniers lideró un proyecto de desarrollo de marketing y comunicación institucional, programas de valor para la marca, gestión comercial, vínculo con sponsors, iniciativas de captación y fidelización de socios, desarrollo de e-commerce y micrositios para socios, así como la gestión de locales comerciales y la presencia de marca en redes sociales.
Después, tuvo una segunda experiencia en el fútbol argentino en Rosario Central, donde llegó en 2015 para desempeñarse como Chief Marketing Officer. Y, dos años más tarde, Petersen comenzó a trabajar en la AFA, ocupando desde aquel momento hasta la actualidad el cargo de Chief Commercial & Marketing Officer.
Desde ese momento, Petersen pasó a liderar la estrategia comercial y de marketing, impulsando su expansión internacional, el desarrollo de alianzas estratégicas, la valorización de marca y la consolidación global de AFA como plataforma de negocios, marketing y proyección institucional.
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