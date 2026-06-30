Quién es Leandro Petersen, el hombre de AFA que quiere ser presidente de Boca

El Director Comercial y de Marketing de AFA buscará destronar a Juan Román Riquelme del mando del Xeneize en las elecciones del próximo año.

Juan Román Riquelme sumó un sorprendente competidor para las elecciones presidenciales de Boca del próximo año: Leandro Petersen. El hombre de 40 años, que no fue futbolista del club o tiene una gran trayectoria política en el club como los nombres tradicionales, es el Director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017.