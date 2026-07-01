El juez que procesó a Tapia y Toviggino pidió la causa de la mansión de Pilar

El agente de la FIFA Guillermo Luis Tofoni, con el patrocinio del abogado Alberto Baños, había denunciado a Tapia y Toviggino porque supuestamente desviaron fondos de la AFA a empresas fantasmas y dijo que existió un “enorme esquema de lavado de activos”.

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La situación de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, junto con el embargo y la prohibición de salida del país, pero en el caso de Tapia y de la AFA, los camaristas no analizaron el fondo de las apelaciones y las declararon desiertas porque la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo correspondiente, dejando firmes los procesamientos.

Chiqui Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina en el Mundial, ya que viajó con autorización judicial, mientras que Toviggino continúa en el país. El fallo no modifica, por ahora, la situación procesal de ninguno de los dos.

En la misma resolución, la Cámara revocó por prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación sobre ellos.