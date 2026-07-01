El juez que procesó a Tapia y Toviggino pidió la causa de la mansión de Pilar

Diego Amarante sostuvo que su expediente está más avanzado y que los delitos que investiga son “más graves” que los de lavado de dinero.
El juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, que ya había dictado el procesamiento al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino, por apropiación de tributos, pidió quedarse también con la causa donde se investiga quiénes a los auténticos propietarios de una quinta en Pilar, que se le adjudica al segundo de los procesados.
El juez Amarante rechazó un pedido del fiscal Pablo Turano y le envió un escrito a su colega Verónica Straccia para quedarse con la causa de la quinta de Pilar, valuada en 25 millones de dólares, que supuestamente figura a nombre de testaferros de Toviggino.
Según el letrado, los delitos tributarios que investiga, con procesamientos firmes contra la AFA y Tapia, son “más graves” que el lavado de activos.
En momentos que los que la justicia federal de Campana se quedaba con la causa, el fuero penal económico porteño reclamó la investigación.
El agente de la FIFA Guillermo Luis Tofoni, con el patrocinio del abogado Alberto Baños, había denunciado a Tapia y Toviggino porque supuestamente desviaron fondos de la AFA a empresas fantasmas y dijo que existió un “enorme esquema de lavado de activos”.
La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, junto con el embargo y la prohibición de salida del país, pero en el caso de Tapia y de la AFA, los camaristas no analizaron el fondo de las apelaciones y las declararon desiertas porque la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo correspondiente, dejando firmes los procesamientos.
Chiqui Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina en el Mundial, ya que viajó con autorización judicial, mientras que Toviggino continúa en el país. El fallo no modifica, por ahora, la situación procesal de ninguno de los dos.
En la misma resolución, la Cámara revocó por prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación sobre ellos.